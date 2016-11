MPSV plánuje zvýšit příspěvek na místa pro zdravotně postižené

Praha - Růst minimální mzdy a její vztažení i na zdravotně postižené od 1. ledna příštího roku plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí kompenzovat zaměstnavatelům zvýšením státního příspěvku o 700 korun měsíčně. Nyní činí maximálně 8800 korun měsíčně. Zaměstnavatelé by nově na plat postižených zaměstnanců mohli využít také 2700 korun, které nyní mohou měsíčně čerpat jen na další náklady související se zaměstnáváním postižených. Návrh je součástí programu pondělního zasedání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který zaměstnává na chráněných pracovních místech více než polovinu lidí ze zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Může dostat tři čtvrtiny skutečně vynaložených mzdových nákladů, maximálně ale 8800 korun. Minimální mzda od 1. ledna stoupne na 11.000. Nyní platí pro chráněné zaměstnávání snížená minimální mzda 9300 korun měsíčně. Od ledna tak na chráněná místa budou muset zaměstnavatelé připlatit 1700 korun. Sloučením mzdového a provozního příspěvku budou moci dosáhnout na 11.500 korun.

"Bude ponecháno na rozhodnutí zaměstnavatele, zda částku vyčerpá pouze na 75 procent mzdových nákladů vynaložených na zaměstnance, nebo na provozní náklady," stojí v ministerském materiálu.

Příspěvek zaměstnavatelé podle ministerstva nečerpají v plné výši, průměrně stát na jednu osobu v první čtvrtletí vyplácel 10.741 korun.

Počet pracovních míst, která nabízejí zaměstnavatelé pro lidi se zdravotním postižením, stoupl za posledních šest let téměř sedminásobně. Zatímco na začátku roku 2010 úřady práce evidovaly 1850 takových míst, letos v září už jich bylo 12.600. Úřad ročně vydává miliardy korun na podporu zaměstnanosti lidí ze zdravotním postižením, loni to bylo 4,4 miliardy korun. Příspěvek stát vyplácí čtvrtletně zpětně. Ministerstvo předpokládá, že i kdyby změny neprosadilo do legislativy do konce roku, do jara to stihne.