Mrazivé počasí opět komplikuje dopravu. Tvoří se ledovky a mlha

Českou republiku opět potrápí mrazivé počasí, které bude mít za následek ledovku. Dohlednost v některých lokalitách navíc snižuje mlha. Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou například ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Martina Greplová

Výstraha ČHMÚ před ledovkou platí pro Ústecký kraj do dnešních 9:00, pro Českolipsko až do 12:00. Opatrní by ale měli být motoristé i v horských oblastech Libereckého kraje, podle čidel je teplota vozovek kolem nuly.

Hlavní tahy na severu Čech jsou po ošetření mokré, sníh je jen na silnicích nižších tříd v horských oblastech. V Jizerských horách je rozbředlý, v Krkonoších je na vozovkách zledovatělá vrstva.

Pozor by si měli dát pěší i motoristé na sníh padající ze střech. V pátek odpoledne byla kvůli tomu uzavřená silnice Boženy Němcové v Liberci, dnes ráno část sněhu spadla na silnici 286 v krkonošských Vítkovicích a místo bylo obtížně průjezdné.

Podle předpovědi by dnes mělo být převážně zataženo, místy bude pršet nebo mrholit. Během dne bude ojediněle až polojasno, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia, na horách bude místy až šest stupňů.

Ledovka se pak místy tvoří i na východočeských silnicích, teploty se pohybují kolem bodu mrazu a v některých oblastech mrholí. Na inertně udržovaných cestách ve vyšších polohách zůstává vrstva uježděného sněhu.

V Olomouckém kraji dopravu dnes ráno místy komplikuje naopak mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, ve vyšších polohách a lesních úsecích je místy ujetý či rozbředlý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Až do 08:00 platí pro Olomoucký kraj výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou náledí.

