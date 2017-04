Mrazy ohrožují úrodu, vinaři počítají škody

Nízké teploty v těchto dnech ohrožují úrodu. Vinaři na jižní Moravě vývoj počasí bedlivě sledují. Největší obavy měli vinohradníci z noci na pátek, kdy měla na mnoha místech rtuť teploměru klesnout pod bod mrazu.

„Vývoj na vinicích jsme monitorovali celou noc. Už v jednu hodinu ráno teploty poklesly na - 1 °C a mrazivé se udržely až do šesté, někde do půl osmé. Minimální teploty zde ve Velkých Bílovicích dosáhly na - 2,5 až -3 °C, někdy i níže. Jsou to teploty, při kterých už dochází k poškození narašených oček. Očekáváme proto škody na letošní úrodě," říká Josef Svoboda, vinohradnický manažer Bohemia Sektu.

Podle něj je ochrana proti jarním mrazíkům složitá a na velkých plochách vinic se špatně provádí. K možnostem, které vinaři mají, patří například zapálení parafínových svící, zadýmování vinice pomocí speciálních aplikátorů nebo pálení vlhké slámy. Jejich efektivita je však nízká, používají se proto jen lokálně ve významných lokalitách.