Mše připomene vysvěcení Josefa Berana pražským arcibiskupem

Praha - Sedmdesáté výročí biskupského svěcení kardinála Josefa Berana připomene mše, kterou bude ve čtvrtek večer sloužit ve svatovítské katedrále současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti Duka udělí zlatou Svatovojtěšskou medaili manželům Holým za jejich dlouhodobou obětavou službu lidem v nouzi. Ocenění převezme také kněz Pavel Kuneš.

Kardinál Josef Beran na archivním snímku. Foto: ČTK

Jiří Holý založil na jaře 1992 neziskovou organizaci Likvidace lepry, kterou spolu se svou manželkou Sybilou řadu let vedl. Organizace, jejímž primárním cílem je pomáhat léčit infekční choroby ve třetím světě, funguje dodnes.

Věznili ho nacisté i komunisté

Kněz, spisovatel a evangelizátor Pavel Kuneš obdrží medaili svatého Jana Nepomuckého u příležitosti svých 80. narozenin. Kardinál Duka ho tak ocení za přínos v oblasti ekumenického náboženského vysílání a za celoživotní věrnou službu.

Kardinál Josef Beran (1888 - 1969) se stal pražským arcibiskupem roku 1946 po návratu do vlasti z koncentračního tábora v Dachau, kde byl vězněn po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po převratu v roce 1948 se Beran odmítl podřídit komunistickému režimu. O rok později byl státní bezpečností zatčen a dva roky vězněn v pražském Arcibiskupském paláci.

Beranovy ostatky byly uloženy v chrámu sv. Petra

Do roku 1963 byl Beran internován na různých místech v Čechách. Poté mu komunisté zakázali vykonávat arcibiskupský úřad. V únoru jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Dostal povolení opustit republiku a odjel do Říma na slavnostní kreaci, cesta ale znamenala vyhoštění.

V Římě se Beran zapojil do práce druhého vatikánského koncilu, kde pronesl zásadní projev o svobodě svědomí. Když v květnu 1969 zemřel, nepovolili českoslovenští komunisté převoz jeho těla do vlasti. Na přání papeže proto byly Beranovy ostatky uloženy do krypty chrámu svatého Petra v Římě, kde jsou pohřbíváni téměř výlučně papežové.

