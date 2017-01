Domy miliardáře Vítka: Nájemníci žijí v bytech plných plísní, sepsali i petici

Česká Lípa - Zima, plíseň a někdy i studená voda. V těchto podmínkách musí žít už třetím rokem nájemníci bytů převážně na sídlišti Sever v České Lípě. Byty má ve vlastnictví společnost CPI. Na stížnosti obyvatelé dostanou vždy stejnou odpověď: Musíte více větrat, používejte savo, nyní je zima a my s tím nic neuděláme, máme slabé kotle.

„V bytech pořád neteče teplá voda, praskají zde trubky. Mám v bytě, kde jsem s pětiměsíční dcerou, plíseň a zatéká mi sem. Když jsem si byla stěžovat, bylo mi řečeno, že firma nemá na opravu potrubí peníze, taktéž na zateplení panelového domu," uvádí jedna z žen, která bydlí na sídlišti Sever.

Obdobně je na tom Lucie, které doma ani nehřeje topení. „Je 16 hodin a u nás doma je 15 stupňů, musím používat přímotop. Mám malé děti, věčně jsou nemocné, když chci umýt nádobí, musím ohřívat vodu na kamnech. Nájem platím 10 tisíc korun a doplácím 4 000 za elektřinu, protože přímotop u nás musí běžet skoro bez vypnutí," zlobí se Lucie, která bydlí v bytě od firmy CPI.

Topí troubou

Jinde si musí zatopit troubou. „Jsem tady s manželkou dočasně, stavíme barák, a tak jsme nechtěli žít v rozestavěném domě, po čase zjišťujeme, že by to vyšlo možná stejně. V pokojích se teplota pohybuje kolem 15 stupňů, teplá voda neteče, doma si musíme zapínat troubu, abysme se zahřáli. Tento týden jsem volal na pobočku, řekli mi, že mají slabé kotle a tím to haslo. Držím se, jen protože vím, že brzy půjdeme do vlastního," uvádí Martin taktéž se sídliště Sever.

„Jsem už vážně zoufalá. Mám zde dvouměsíční dítě, které neustále dýchá výpary sava, neboť to tu vytrvale podle rad od CPI stříkám. Samozřejmě topím na 5 a větrám," popsala nájemnice, která se na firmu s těmito potížemi obrací již třetím rokem, dokonce závadu nahlásila na hygienu, ani to nepomohlo.

Už dost

Nyní těmto lidem došla trpělivost. „Vytvořila se petice, lidé s ní obcházejí byty, podepsat ji mohou lidé i na náměstí v České Lípě v restauraci U Hrabala. Také jsme se obrátili na paní starostku, ta nám zatím přislíbila, že se pokusí zahájit s firmou jednání," říká Lucie.

Byty v České Lípě na sídlišti Sever pronajímá společnost CPI Byty, patřící do skupiny CPI Group miliardáře Radovana Vítka. Není to poprvé, co se nájemníci těchto bytů v Lípě bouří. Podle mluvčí společnosti se problémy řeší. „Je pravda, že pobočka v České Lípě v posledních mrazivých dnech řeší dotazy ohledně výhřevnosti kotlů v domech. Dle dodavatele tepla odpovídají jím vybudované kotelny vyprojektovaným a nezbytným výkonovým parametrům každého jednotlivého domu. Nicméně pro zvýšení kvality dodávky tepelné energie se rozhodl dodavatel tepla posílit kotelny, ještě nad rámec projektovaných hodnot, o další plynový kotel," uvedla Michaela Winklerová, mluvčí CPI.

„V loňském roce bylo takto posíleno 10 kotelen a v letošním roce se bude jednat o dalších 20 kotelen," dodává mluvčí. Otázkou však zůstává, kdy se lidé, kteří si stěžují již řadu let, dočkají teplých a neplesnivých bytů.

Problém s plísněmi nebo nižšími teplotami v místnostech se podle Winklerové netýká celého sídliště Sever, ale pouze několika konkrétních domů, respektive bytů. „Konkrétními případy se zabýváme individuálně. Vždy hledáme příčinu. Posoudíme stav konstrukce, zdali nedochází k zatékání například okny, střechou či spárami v panelech, a pokud takovýto problém zjistíme, tak zajistíme opravu," říká mluvčí CPI Byty.

V některých případech společnost instaluje na střechy odvětrávací hlavice, které odvádějí zkondenzovanou vlhkost z izolace střech. „Ve velkém počtu případů je ale skutečnou příčinou uživatelské chování nájemníků, kteří především nedostatečně větrají. Proto se snažíme jim užívání bytů a nových oken neustále připomínat, následné odstraňování důsledků je pak opravdu otázkou chemických přípravků a změny venkovních teplot," dodává Winklerová.

Podle jejích slov se plísně v bytech objevují nejčastěji na jaře a na podzim, kdy je venkovní teplota nad nulou a venku zvýšená atmosférická vlhkost. „V dotčených bytech instalujeme měřidla, která zaznamenávají teplotu a vlhkosti vzduchu, měření obvykle skutečně ukáže nedostatečné větrání," podotýká mluvčí.

K dotazům, zdali se chystá zateplení domů, se společnost zatím nevyjádřila.

Okna nepomohla

Není to poprvé, kdy nájemníci CPI řeší podobné problémy. Už v roce 2010 si lidé stěžovali na nevyhovující podmínky v bytech. Založili tehdy sdružení Za klidný Sever, jednali s vedením firmy a o pomoc se obrátili i na vedení města.

Po dlouhých jednáních se nájemníci dočkali nových oken. S jejich kvalitou však spokojenost příliš není. „Plíseň se mi doma tvoří od roku 2010, kdy se vyměnila plastová okna. Poslední dva roky je to ale opravdu ve velkém rozsahu. Proč s námi neřeší tu vlhkost v bytech, která je způsobena tím, že není zatepleno a voda se sráží v bytech a způsobuje plíseň a to i přes to, že jsem tento problém na pobočce v České Lípě několikrát řešila.," doplňuje Karolína z Okružní ulice.