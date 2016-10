Musíme otevřít debatu o zlepšení práce, vyhodnotil Sobotka volby

Praha - Výsledek voleb je důvodem pro otevřenou diskusi na půdě ČSSD, jak zlepšit fungování, uvedl šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka po prohře strany ve druhém kole senátních voleb. Do sněmovních voleb v příštím roce chce jít s novým programem. Novou agendu podle něj strana musí rychle "vydefinovat". Stranický sjezd čeká ČSSD na jaře příštího roku.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

Jako předseda vlády Sobotka nechce, aby Jan Mládek (ČSSD) po prohře ve volbách opustil post ministra průmyslu a obchodu. "Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám," uvedl Sobotka. Mládka, který dnes neuspěl v hlasování na Táborsku v souboji s nestraníkem za ANO a starostou Mladé Vožice Jaroslavem Větrovským, považuje za zkušeného ministra.

"Máme rok do voleb do Poslanecké sněmovny a pro mne je klíčové, abychom se zabývali celkovým zlepšením fungování ČSSD, což bude mimo jiné znamenat větší nasazení členů vlády," uvedl Sobotka na dotaz k možné změně ve vládním týmu ČSSD. Zmínil také programové body, které musí vláda ještě prosadit, například legislativu týkající se sociálního bydlení či matek samoživitelek.

ČSSD podle premiéra mrzí "mimořádně nízká volební účast". "Přestává fungovat, že lidé přišli i ke druhému kolu. Teď doma podle všeho zůstali ti, jejichž kandidát v prvním kole neuspěl," uvedl.

"Čeká nás velmi otevřená diskuse o tom, jak zlepšit naši práci pro občany, jak lépe prodat, to co sociální demokracie převážně ve vládě pro lidi dělá," uvedl. Už od minulého týdne, kdy sociální demokraté neuspěli ve volbách do zastupitelstev krajů, čelí Sobotka kritice. Zatím ale nezaznělo, že by ho straničtí rivalové chtěli příští rok na jaře vyzvat na sjezdu k souboji o nejvyšší post.

Senátní volby vyhrála vládní KDU-ČSL. Kandidáti s její podporou uspěli v devíti z 27 obvodů. Po třech mandátech získaly ANO, hnutí Starostů a ODS. ČSSD vyhrála jen ve dvou obvodech stejně jako TOP 09 a Severočeši.cz. K urnám přišlo 15,4 procenta voličů.

Už minulý týden Sobotka uvedl, že chce stranu dál vést a na sjezdu, obhajovat pozici předsedy. Řekl, že cítí zodpovědnost především za celostátní výsledky strany.