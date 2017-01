Reklama na ilegální migraci? Černoch v letáku Lidlu vyvolal pozdvižení

Řetězec Lidl vydal v pondělí nový leták a od té doby je jeho facebook zahlcen útočnými zprávami. Proč? V letáku pózuje černoch.

Lidl láká na obvyklou čtvrteční akci. Zlevněné má být pánské sportovní oblečení. Jako model posloužil právě muž černé pleti. A tam nastal problém. Někteří lidé začali útočit na facebook firmy. Černoch se jim rozhodně v letáku nezamlouval.

„Tohle smrdí jako propagace nelegální imigrace z Německa. Však nám to chtěj natahat do škol na žíněnky 24/7 a jsou schopní všeho skopčáci," píše na facebookovém profilu firmy Daniel Vácha a není jediný, vlna nenávisti se zvedla poměrně silná.



Čtěte také: Zaměstnanci Billy se mohou radovat, dostanou přidáno až 5 procent



Nenávistné a mnohdy vulgární komentáře vyhrožují, že jejich pisatelé začnou nakupovat jinde, nebudou totiž podporovat někoho, kdo na stránkách své nabídky má modela jiné rasy. „Jsme v Evropě 21. století, kde spolu soužijí různé rasy. A protože Lidl najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím více totiž poznáte, tím větší toleranci vůči jiným máte. Proč jsou naši modelové z různých koutů světa," odpovídá na jeden z nenávistných komentářů Lidl.



Každá mince má svůj rub a líc – i v tomto případě existuje řada lidí, kteří xenofobní narážky odsuzují. Kritika naráží na falešné vlastenectví, rasismus a jednoduchost českého národa.





Řežezec se proti nenávisti oficiálně ohradil ve středu. Ve svém prohlášení uvádí reakce na modela za rasistické. V podobné míře se s nimi v Čechách ještě nesetkal. Na stranu obchodu se staví i někteří ministři. "Leták pro Českou republiku připravujeme výlučně s ohledem na zboží, k jehož propagaci je určen, a využíváme k tomu jak vlastní, tak mezinárodní podklady. Tento postup zachováme i nadále. S ojedinělými projevy rasismu jsme se na Facebooku setkali již v minulosti, nikdy však v takové míře jako dnes," uvedl řetězec.

Jak tyto projevy hodnotí někteří členové vlád yna svých twitterových profilech? "Letáky moc nemusím, ale kritizovat Lídl, že mají za modela černošského kluka je mimo!" uvedl na twitteru ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

"Rozhodl jsem se, že si nové sportovní oblečení koupím v Lidlu. Normálně letákové akce nesleduji, ale tentokrát mě reklama docela zaujala," reagoval ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

Rozhodl jsem se, že si nové sportovní oblečení koupím v LIDLu. Normálně letákové akce nesleduji, ale tentokrát mě reklama docela zaujala :) — Jan Chvojka (@ChvojkaCssd) January 4, 2017



Ukázky komentářů

Stejně, jako Vy máte právo dát černocha do letáku, tak my máme právo s tím nesouhlasit a přestat u Vás nakupovat, takže 1:1. - Lukáš Mrázek



Žijeme v demokratické a svobodné společnosti, pokud Lidl chce dělat reklamní letáky či plakáty s negativně zbarvenými humanoidy, je to jen jejich věc. Stejně jako má věc je bojkot těchto marketů. A nejsem sám. - Petr Smrtibrácha Peterka

Mohu se zeptat, proč testujete textil na cvičených orangutanech ? Předem děkuji za odpověď, Martin. - Martin Zelinka



Samozřejmě, kromě slov nevole se ozývají hlasy i z druhé strany bariéry které odsuzují rasistické a xenofobní útoky, kterými je teď Lidl častován.



Nepřehlédněte: V rozinkách z Penny našla inspekce trojnásobek ochratoxinu nad limit



Rozmohl se nám tady takový nešvar - rasismus. Nevidím důvod, proč by na reklamním letáku neměl být černoch. Díky, že si za tím stojíte. Alespoň budou vaše prodejny bezpečnější, když se v nich nebudou vyskytovat všichni ti "vlastenci" a rasisti. Protože to oni jsou skutečnou hrozbou pro Evropu. - Veronika Prokůpková



Nikdy by mě nenapadlo, jakou vlnu nenávistných komentářů může v roce 2017 vyvolat černošský model v letáku supermarketu. Takže prosím víc takových letáků, česká společnost je zjevně potřebuje. - Kateřina Čopjaková



Jednoduchost českých konzumentů opět boduje. Dnes nebude půlka národa spát. - Jakub Vašek