Muž se zřítil ze Sněžky. Vrtulník u něho nemohl kvůli mlze přistát

Ani v průběhu oslav Dne Horské služby záchranáři nezaháleli, ve čtyřech případech zasahovali spolu s vrtulníkem Letecké záchranné služby.

Vážnější z případů byl nahlášený v 10:45 s tím, že devětapadesátiletý muž spadl z tzv. Jubilejní cesty na Sněžce směrem do Polska, do údolí Lomničky. „Podařilo se nám s pánem spojit telefonem, a ten nám sdělil podrobnosti o zdravotním stavu a snažil se upřesnit svoji polohu. Ihned jsme vyzvali ke spolupráci polský GOPR a upřesnili si s nimi místo srazu záchranných týmů," uvedl k začátku akce Pavel Jirsa, zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše.

Vzhledem k velice obtížnému terénu ale bylo jasné, že se záchrana bez pomoci vrtulníku LZS z Hradce Králové neobejde. „Požádali jsme je o spolupráci a zároveň požádali Policii ČR, aby nám její pracovníci lokalizovali mužův mobilní telefon. Zároveň jsme vyslali dva týmy na terénní čtyřkolce a sněžném skútru," řekl Pavel Jirsa s tím, že horští záchranáři nalezli kolem půl dvanácté místo, odkud se muž zřítil.

Dva ze záchranářů se vydali po stopách pádu a po asi čtvrt hodině zraněného muže nalezli. Ihned začali s ošetřením a zjistili, že muž si pádem přivodil otevřenou zlomeninu dolní končetiny a řadu dalších poranění po celém těle i obličeji.

„Mezi tím dolétl vrtulník, ale vzhledem k tomu, že místo dopadu muže bylo zahaleno hustou mlhou, nemohl se ke zraněnému dostat. Jeho pilot tedy vysadil zdravotníky pod hranicí viditelnosti, asi 350 metrů pod pacientem," popsal záchranu Pavel Jirsa.

Letečtí zdravotníci poté pěšky dorazili na místo dopadu a lékař LZS si pacienta převzal. Poté se k muži dostali i další členové HS a GOPR s evakuačním materiálem. Postupně pak vybudovali jištění, zraněného zafixovali do vakuové matrace a svozných nosítek. Všechny týmy poté zahájily spouštění pacienta cca 300 metrů do místa, kde jej mohla posádka vrtulníku naložit do podvěsu. Nakonec byl pacient naložen na palubu a transportován k dalšímu ošetření do nemocnice.

Na chatě Dvoračka vypadl z okna mladík

Dokonce třikrát musel letět vrtulník LZS do Rokytnice nad Jizerou. Nejprve už v půl sedmé ráno, kdy na chatě Dvoračky vypadl z okna šestnáctiletý mladík. „Měli jsme podezření na úraz páteře. Dva záchranáři jej tedy zafixovali, a zajistili místo pro přistání. Pacienta si převzali členové Zdravotnické záchranné služby z Liberce, které jsme na místo dopravili," uvedl Pavel Jirsa s tím, že pacient byl poté posádkou vrtulníku LZS z Prahy transportován do nemocnice v Motole.

Další zásah se konal opět na chatě Dvoračky, kam pro pacienta s podezřením na srdeční příhodu letěl vrtulník LZS z Liberce. Poslední cesta vrtulníku pak byla pro ženu na horní část Červené sjezdovky. Zde měli záchranáři podezření na závažné poranění pánve a vrtulník jí transportoval na traumacentrum nemocnice v Liberci.

