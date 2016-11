Muž si od známého půjčil 42 milionů korun a zmizel

Praha – O více než čtyři desítky milionů připravil podle pražské policie svého dlouholetého známého muž, kterého nyní hledají kriminalisté. Pátrají po 68letém Antonínu N., který se v polovině září vypařil jako pára nad hrncem. Čísla jeho mobilů jsou nedostupná – a ve své firmě zanechal prakticky vše, co připomíná jeho dosavadní život. Veškeré své osobní doklady, písemnosti k podnikání – a dokonce i klíče od svých bytů a aut, vypočetl v úterý Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Počátky kauzy kvalifikované jako podvod, kterou se detektivové nyní zabývají, jsou již poněkud vousaté; spadají do roku 2012. Muž, který aktuálně figuruje v pozici podezřelého, tehdy známému nabídl účast na podnikatelském záměru. Vylíčil mu prý, jak se chystá dovážet zboží z Číny – a to následně prodávat jak v České republice, tak v dalších zemích Evropské unie. „Podíl na tomto obchodu podmínil finančním vkladem v řádu milionů korun, což pro poškozeného nebyl problém. A jelikož se oba aktéři znali několik desítek let, zmíněné financování řešili v prvopočátku podáním peněz z ruky do ruky – nebo převodem z účtu na účet," poznamenal Hulan.

Po dvou letech se situace změnila. Peněz bylo třeba víc a více – přičemž v roce 2014 už investovaná částka překročila deset milionů, aniž se dostavoval jakýkoli viditelný výsledek. Prvotní důvěru se proto investor rozhodl poněkud upevnit – pomocí notářského zápisu o všech půjčených částkách. Partner nebyl proti; díky těmto záznamům tak nyní kriminalisté vědí, že od roku 2012 si postupně napůjčoval téměř 42 milionů. „Datum splatnosti bylo datováno na září letošního roku, kdy ale k vyrovnání nedošlo," uvedl Hulan.

Detektivové také zjistili, že k uskutečnění představeného podnikatelského záměru hledaný muž nepodnikl jakékoli konkrétní kroky. A kdo ví, zda takové plány vůbec existovaly! Proto na věc pohlížejí jako podezření ze spáchání podvodu, kdy v případě uznání viny by u soudu mohl být ve hře až desetiletý trest odnětí svobody.

Myšlenky na řešení věci v jednací síni jsou ale hodně vzdálené. Prozatím by si s podezřelým rádi pohovořili alespoň kriminalisté. Najít Antonína N., který v celostátní pátrací databázi figuruje již od 15. září, se však zatím nedaří. Pražská policie se proto v úterý obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc. K asi 180 cm vysokému muži střední postavy, který má šedivé vlasy a v minulosti nosíval nápadný šedý knír, přivítá jakékoli aktuální informace. „Pokud byste kdokoli věděl, kde se hledaný muž zdržuje – kde přebývá nebo se pohybuje – předejte nám, prosím, tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158," uvedl Hulan.