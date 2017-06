Muž v Ostravě ubodal svého psa, který si chtěl pouze hrát

Policisté ročně vyšetřují několik případů týrání zvířat. Někdy jde o nepochopitelné krutosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Otřesný případ kvalifikovaný jako trestný čin týrání zvířat řešil v těchto dnech Okresní soud v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedl sedmapadesátiletý muž, který vloni v květnu v opilosti a návalu vzteku ubodal loveckým nožem svého psa křížence německého ovčáka.

Zabil ho jen proto, že zvíře vyžadovalo pozornost a poté si s ním chtělo hrát. Pes umíral několik minut. Muž poté tělo zabalil do pytle a vhodil do kontejneru. Soud mu za to vyměřil osmnáctiměsíční trest, který podmíněně odložil na zkušební lhůtu tří let. Současně mu uložil dohled probačního úředníka.

Muž se k zabití zvířete přiznal. Tvrdil však, že byl „mimo", jelikož si nepíchal inzulin. Podle svědků měl v sobě větší množství alkoholu. Když pes na jeho zavolání nereagoval, chytil ho za obojek, kopal do něj a křičel, že ho zabije.

Kříženec to zřejmě považoval za hru a na majitele dorážel v očekávání dalšího dovádění. Takto průběh incidentu popsal státní žalobce s tím, že muž poté vytáhl lovecký nůž s čepelí dlouhou třináct centimetrů a německého ovčáka dvakrát bodl. Zvíře umíralo několik minut.

„Bylo mu prokazatelně způsobeno utrpění," uvedl žalobce.

Muži hrozily až tři roky vězení, před kterým ho mimo jiné zachránilo to, že dosud nebyl trestán. Osmnáctiměsíční podmíněný verdikt je pravomocný.

BEZ CITU

Krajští policisté řeší ročně několik případů týrání zvířat. V minulosti zaznamenali i zločiny, nad kterými zůstává rozum stát. V jejich rukou skončil například muž z Ostravy, který ze sedmého patra vyhodil psa. Osudného dne se opilý vrátil z hospody. Na chodbě jej potkala sousedka, která si ztěžovala na jeho čtyřnohého miláčka, že znečišťuje barák.

Majitel po příchodu do bytu vzal psa do náruče, přistoupil s ním k oknu a vyhodil ho. Poté vyběhl ven a psa, který ještě několik minut žil, hodil do kontejneru.

Vzápětí odešel zpět do bytu a vrátil se s nožem v ruce. Psovi chtěl uřezat hlavu a položit ji přede dveře stěžující si ženy. To již ale nestihl.

Byl odsouzen k pěti měsícům vězení s podmíněným odkladem na jeden rok.

Také další tyran usmrtil psa. Hlavu mu přivřel do dveří a poté jej mlátil kladivem. Mrtvé zvíře následně pověsil za drát, stáhl kůži a tělo rozčtvrtil. Z masa chtěl udělat klobásky. Od soudu odešel se sedmiměsíčním podmíněným trestem.

§ 302 Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře

a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.



(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo

b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.



(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.