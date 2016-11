Může se stát, že čeští pacienti nebudou první na řadě

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Ta sdružuje 22 hlavních výrobců léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 milionů lékových balení.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Hlavním cílem ČAFF, v jejímž čele stojí Martin Mátl, je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému.

Ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) tvrdí, že je v poslední době pod tlakem farmaceutických firem a že to ještě nezažil. Jaký tlak na něj asociace vyvíjela?

V souvislosti s chystanou novelou zákona o léčivech se snažíme sdělit naše obavy z toho, co pozměňovací návrhy některých poslanců mohou způsobit. Kdyby nebyly podány na poslední chvíli v den druhého čtení, ani by žádný tlak nebyl namístě. Jenže neproběhlo standardní připomínkové řízení, nebyla legislativní rada vlády. Měli jsme minimální čas na reakci. Podle nás to není férový postup. Od té doby se snažíme jak ministerstvu, tak zákonodárcům sdělit náš názor. Situace je kritická a my musíme jednat.

Ministr Němeček ale doslova řekl: „Situace, kdy by kvůli nemravným ziskům farmaceutických firem byla ohrožena dostupnost potřebných léků pro pacienty s vážným onemocněním, je pro mne nepřijatelná." Mají vaši členové podle vás nemravné zisky?

Dostupnost léků v současné době nejvíce ohrožují pozměňovací návrhy pana poslance Vyzuly a pana poslance Běhounka. Co se týče údajně nemravných zisků, tak musím zdůraznit, že ze strany ministerstva nejde o věcnou argumentaci a pan ministr znevažuje úsilí spousty lidí, pro které je hlavním cílem účinná a bezpečná léčba. Musíme si uvědomit, že i v případě generik a biosimilars se investují nemalé částky právě do výzkumu a vývoje. Některé firmy v rámci EU investují zpět až 17 procent obratu do výzkumu a vývoje. Mezi chemickými léky a biosimilars je rozdíl. Ty druhé po skončení patentové ochrany nahrazují biologické léky. Léčivé látky jsou totiž produktem živých organismů bakterií, kvasinek. A jejich vývoj je skutečně velmi nákladný.

Ušetřené peníze

Odborníci ministerstva zdravotnictví tvrdí, že snížením cen a vstupem biosimilars na český trh se ušetří 2 miliardy korun v horizontu tří let. Souhlasíte s nimi?

Neznáme přesně metodiku, která byla použita k výpočtu úspory. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy zasahují do komplikovaného procesu vstupu léků na trh, nelze úsporu přesně předpovědět. Pokud se podíváme na onkologické léky, které mají průměrné roční náklady ze systému kolem 600 milionů korun, pak v případě, že by skutečně do ČR biosimilars vstoupily, může systém za stávajících podmínek ušetřit kolem 90 milionů. Pokud pozměňovací návrhy snížením ceny oddálí vstup léčiva o dva roky, pak naše analýzy ukazují, že u pěti nejnákladnějších molekul může být ztráta až půl miliardy ročně. Což je paradoxní situace. Novela způsobí pravý opak toho, co slibuje. Biologická léčba nebude dostupnější. Léky v ČR jsou již dnes jedny z nejlevnějších v EU a v řadě případů levnější než na Balkáně. Ministerstvo argumentuje procentuálním snížením v jednotlivých státech, ale neohlíží se na reálnou cenu daného léku. Ta je v zahraničí daleko vyšší než u nás.

Ale ministr se zpomalení a omezení vstupu nových biosimilárních přípravků a generik na trh neobává. Řekl to tento týden. Máte jiné informace?

V tomto konkrétním případě máme zprávy od našich členů, že pozastavují uvádění nových léků na trh a čekají na výsledek legislativního procesu. Od roku 2008 začala platit nová pravidla cenové regulace a systém tak efektivně snížil cenovou hladinu v ČR. Považujeme to za úspěch. Ale snižování se nedá provádět do nekonečna. Bezhlavý tlak na cenu může způsobit, že čeští pacienti nebudou první v řadě, kteří se dostanou k novým lékům. Prodlouží se tím exkluzivita originálních přípravků, které si delší dobu budou moci podržet svoji vysokou cenu. To představuje potenciální riziko ztráty pro systém. Budeme totiž déle platit vyšší cenu inovativních léků. Novela přináší tak klíčové zásahy do fungování celého řetězce, že by se, pokud bude přijata, zcela změnily podmínky hry. Jsme vždy připraveni spolupracovat na rozumném nastavení pravidel.

Nové přípravky

Náměstek ředitele VZP Petr Honěk řekl, že se chystá 80 nových přípravků v biologické a speciální léčbě. Můžete to potvrdit? Jejich případný vstup bude mít asi velké důsledky pro ekonomiku.

Nevím přesně, jaké léky má pan náměstek na mysli. Výzkum a vývoj přináší ne-ustále nové možnosti léčby. Bohužel je to spojeno s vysokými náklady, které systém zatěžují. Pozměňovací návrhy se těchto nových originálních léků nedotknou. Regulují totiž cenu pouze u generik a biosimilars. Paradoxně se novela vůbec nedotýká léků, které systém zatíží vysokými náklady. Problematizuje pouze přístup k levnějším variantám, které systému mohou pomoci.

Co by to znamenalo pro pacienty, kdyby se cena léků snížila? Zvýšila by se jejich dostupnost?

Léky v ČR jsou již dnes jedny z nejlevnějších v EU. Jakékoliv další snížení ceny zvyšuje riziko reexportu a tím i nedostupnosti léků pro české pacienty. Novelu jako takovou jinak podporujeme. Problémem jsou pro nás zmíněné pozměňovací návrhy, které mění její smysl a dle našeho názoru podporují reexport a tím zvyšují riziko nedostupnosti léků. Říkáme to od začátku. Oba dva pozměňovací návrhy způsobují to stejné, ale každý jiným způsobem. Absurdní situace by nastala zejména v případě, pokud by byly přijaty oba dva. Na jednu stranu by to snížilo cenu a na stranu druhou bychom tím dali distributorům přístup k většímu počtu léků. Neměli bychom ale jistotu, že budou dodány do českých lékáren. Skutečně se obávám, že léky pro pacienty nemusí být reálně dostupné.

Řekl jste, že vaším posláním ve funkci výkonného ředitele asociace bude sladit zájmy orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven a dodavatelů generických léků a biosimilars s cílem zajistit maximální prospěch pacientům. Pokud se podíváme na vývoj posledních týdnů, myslíte si, že se vám to daří?

Já si myslím, že přesně to právě teď děláme. S klidným svědomím můžeme říci, že právě nyní se snažíme sladit zájmy pacientů, nás jako výrobců a sdělujeme naše stanoviska zástupcům státní správy i zákonodárcům. Chceme, aby zákon v první řadě zajišťoval dostupnost léků pro české pacienty.

