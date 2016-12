Mynář jedná se Sklenářem o spolupráci na hradním protokolu

Praha - Kancléř prezidenta Vratislav Mynář jedná s někdejším hradním protokolářem Miroslavem Sklenářem o možné "částečné spolupráci" v rámci hradního protokolu. Nemyslí si, že by Sklenáře jmenoval přímo ředitelem hradního protokolu jako náhradu za odcházejícího Jindřicha Forejta. Mynář to dnes řekl ČTK. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka nebyl nikdo vedením odboru protokolu pověřen.

Kancléř Vratislav Mynář.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Není tajemstvím, že se s panem Sklenářem známe historicky, protože dlouhou dobu na Hradě působil. Já s ním v nejbližší době povedu nějakou diskusi, jestli by uměl najít prostor, nebo společně jestli bychom uměli najít prostor, pro nějaké částečné využívání jeho profesionálních služeb," řekl Mynář. "Nemyslím si, že je to otázka toho, že bych jmenoval pana Sklenáře ředitelem protokolu, takhle ta otázka není," dodal Mynář na dotaz, zda by se Sklenář mohl stát nástupcem Forejta.

Sklenář nyní působí v čínské firmě China Energy Company Limited (CEFC). Seznam.cz v pondělí uvedl, že je hlavním kandidátem na místo ředitele hradního protokolu. Kdyby nabídku odmítl, dalším v pořadí má být zástupce ředitele protokolu Vladimír Kruliš, člen Strany práv občanů, který měl v minulosti vztah s dcerou prezidenta Kateřinou Zemanovou. Blesk.cz jako další variantu uvedl dalšího zaměstnance hradního protokolu Tomáše Šebestu.

Mynář zároveň řekl, že byl podle něj odbor protokolu Forejtem po celou dobu "velmi dobře veden" a zbylí pracovníci odboru nyní zvládnou bez problémů po nějakou dobu zajišťovat jeho chod. "Jinými slovy nejsem pod nějakým tlakem, že bychom museli hned teď někoho jmenovat nebo hned teď někoho shánět. Ten odbor je natolik zdatný, vycvičený a erudovaný, že bude pokračovat ve své práci i bez ředitele Forejta," řekl kancléř.

Konec Forejta ve funkci nechtěl příliš komentovat. "Je to jeho rozhodnutí, my to respektujeme, já jsem mu v tomto vyšel vstříc a myslím si, že to není potřeba dále komentovat," poznamenal. Dodal, že odchod šéfa protokolu "nepropojuje s žádnými spekulacemi typu video".

Média upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Server Hlídací pes z nahrávky publikoval několik fotografií, celé video zveřejnit odmítl. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit. Také další média byla oslovena, že mohou záběry koupit. Uvedl to například Český rozhlas nebo server Echo24.