Mynář: Ovčáček nevybočuje z rámců stanovených Zemanem

Praha - Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček nevybočuje podle kancléře Vratislava Mynáře z "názorových rámců", které mu Zeman stanovil. Mynář, který je nadřízeným Ovčáčka, to dnes řekl v reakci na kritiku, která na mluvčího o víkendu zazněla například v souvislosti s jeho aktivitou na sociálních sítích ohledně kauzy udělení vyznamenání Jiřímu Bradymu, oslav 28. října a dalších událostí posledních týdnů.

Vratislav MynářFoto: Deník/Martin Divíšek

Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) byla některá vyjádření Ovčáčka v kauze neudělení vyznamenání Bradymu nesrozumitelná a vedla k protestům proti prezidentovi. Místopředseda Sněmovny a předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík označil některá z Ovčáčkových vyjádření za lež a poznamenal, že neprofesionalita pracovníků hradní kanceláře je zarážející.

Podle Mynáře je kritika Ovčáčka spíše jen "bouří ve sklenici vody" některých médií. Chce si přesto vypracovat k tématu analýzu. "Troufám si říct už teď, co jsem zatím přečetl a jak jsme si o tom povídali (s Ovčáčkem), ty názorové rámce, které jsou odsouhlaseny panem prezidentem, tak z toho to nevybočuje," řekl. Analýzu prý zpracuje hned, jak bude chvilka času.

Ovčáček za kritikou od Gazdíka vidí "neúspěšnou demonstraci na Staroměstském náměstí". ČTK řekl, že mu Chovanec a Gazdík přisuzují "moc přímo nadlidskou". Poznamenal, že Gazdík nechtěl v minulosti na výroky Ovčáčka reagovat s odkazem, že jde o nižšího státního úředníka. "Teď k tomu přistoupil. Myslím, že to je důsledek toho, že pan Gazdík je hrubě nespokojen s tím, že veřejnost pochopila, že celá akce na Staroměstském náměstí byla předvolební, jak pro volby parlamentní, tak pro volby prezidentské," řekl.

Ovčáček odmítl, že by jeho vyjádření na sociálních sítích byla ostřejší nebo konfrontačnější. Na Chovancovu kritiku uvedl, že by ministr měl vysvětlit, co měl konkrétně na mysli. V poslední době podle svých slov na twitteru či facebooku informoval o oslavách státního svátku, o stanoviscích Zemana a uváděl reakce na "tvrzení pánů Gazdíka, (kandidáta na prezidenta Michala) Horáčka a (ministra kultury Daniela) Hermana". "Nevím, co si z toho mám vybrat, co by panu ministru mohlo tak strašlivě vadit," poznamenal. Ovčáček dlouhodobě tvrdí, že jeho reakce odpovídají názorům Zemana. Od prezidenta prý má poměrně volnost ve vyjadřování.

Hrad v posledních dnech čelil kritice kvůli neudělení vyznamenání Bradymu, příbuznému Hermana. Ministr Zemana obvinil, že udělení řádu podmínil zrušením schůzky s dalajlamou. Hrad to odmítl, Brady a jeho rodina ale tvrdí, že jim 12. října telefonoval šéf hradního protokolu Jindřich Forejt a oznámil jim udělení řádu T. G. Masaryka. Forejt telefonáty přiznal, odmítl ale, že Bradyho informoval o udělení vyznamenání.