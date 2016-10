Myslivci či rybáři se bojí omezení nepůvodních rostlin a zvířat

Praha - Sdružení myslivců, rybářů či zahrádkářů se obávají omezení nepůvodních rostlin a živočichů v legislativě připravované ministerstvem životního prostředí. Uvedly to dnes ve společném prohlášení. Mezi v Česku nepůvodní druhy patří třeba i kaštan nebo kamzík. Ministerstvo ale sdělilo na svém webu, že stát bude část druhů zřejmě tolerovat nebo jen sledovat.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Karel Pech

V srpnu vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Evropské unie, které má vést k postupnému omezování invazních nepůvodních druhů, které svým neřízeným šířením ohrožují přírodu, hospodářství nebo zdraví lidí. Na unijním seznamu zhruba čtyř desítek druhů je například bolševník nebo mýval. Zatím se pouze sleduje dovoz těchto druhů na letišti. Jak omezení budou vypadat, si každý stát určí sám úpravou svých zákonů. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce postup určit v novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která vznikne asi do března příštího roku.

Zástupci spolků myslivců, rybářů, zahrádkářů, lesníků nebo včelařů se obávají, že by stát mohl do legislativy překlopit seznam nepůvodních druhů, který se objevil v časopise Ochrana přírody, včetně rozšířených a hospodářsky využívaných rostlin a živočichů. Dnes proto společně vyzvali MŽP, aby s nimi více komunikovalo při tvorbě legislativy. "Jsme přesvědčeni, že příprava legislativy o invazivních nepůvodních druzích musí zahrnovat ty, kterých se to týká, a to nyní přímo ve fázi přípravy prováděcích předpisů," napsali v prohlášení.

Seznam zveřejněný v časopise je ale podle ministerstva jen odborná studie, která hodnotí rizika nepůvodních druhů a má být podkladem právě pro diskusi s odborníky z praxe o zacházení s nepůvodními druhy. "Seznam kupříkladu počítá s tím, že některé druhy jsou myslivecky či jinak využívané. Negeneruje žádná omezení či zákazy," sdělila mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Například jírovec maďal, tedy kaštan, nebo kozu bezoárovou řadí tento seznam jen mezi druhy, které je třeba sledovat a třeba ořešák či kamzíka navrhuje tolerovat. Na konkrétním českém seznamu zakázaných druhů podle Roubíčkové ministerstvo nepracuje, připravuje zatím jen obecnou právní úpravu.

Prováděcí nařízení Evropské unie uvedlo v srpnu v platnost seznam zakázaných invazních druhů. Jedná se o 23 druhů živočichů a 14 druhů rostlin, které svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, hospodářství i zdraví člověka. Na území Česka jde třeba o severoamerické druhy raků přenášející račí mor, veverku liščí a popelavou, mývala severního, predátora přenášejícího nemoci, nebo bolševník velkolepý, který vytlačuje vegetaci a může způsobit popáleniny. Tyto druhy se ale nemají hromadně likvidovat, pouze postupně ve volné přírodě omezovat.