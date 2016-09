O 500 korunu nižší sociální pojištění? Možná pro zaměstnance v malých obcích

Praha - Zaměstnanci v obcích do 500 obyvatel možná získají slevu 500 korun měsíčně na sociálním pojištění. Podnikatelé z těchto obcí, kteří zaměstnávají do deseti lidí, by mohli získat až dvoumilionový zvýhodněný úvěr. Na některé z budoucích koaličních rad to navrhne ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podpora by činila až 2,3 miliardy korun ročně, oznámil dnes Jurečka na tiskové konferenci. Opatření by měla zabránit odchodu lidí z těchto obcí, kterých jsou asi 2000. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) opatření považuje za nesystémové.

dnes 14:36 SDÍLEJ:

Ministerstvo zemědělství. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Lidé, kteří v nejmenších obcích žijí a jsou v klasickém zaměstnaneckém poměru, by podle Jurečky mohli získat slevu na sociálním pojištění. „Nárok na slevu by ale měli pouze lidé, jejichž vyměřovací základ je nižší než 1,5násobek průměrné mzdy. Předpokládáme, že by se to mohlo týkat více než 386 tisíc obyvatel ze dvou tisíc obcí," prohlásil ministr. Podle Českého statistického úřadu průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí na 27 297 Kč. Očekává se výpadek z peněz do rozpočtu Ministr nepředpokládá, že by lidé kvůli šesti tisícům korun ročně cíleně měnili adresy. Změna dokladů nebo řešení míst v mateřských školkách a další věci vázané na trvalé bydliště by podle něho za takové peníze nestály. Krátkodobě by podle Jurečky mohlo jít o výpadek peněz do státního rozpočtu, dlouhodobě díky zvýšení zaměstnanosti však ne. Babiš v úterý po tiskové konferenci na ministerstvu dopravy novinářům řekl, že Jurečkův návrh považuje za nesystémové řešení. „My stále máme deficitní důchodový účet. Neznám ten návrh, ale zdá se mi to, protože je to nesystémové," u­vedl. Někteří podnikatelé mohou dostat dotaci Úvěry pro podnikatele, kteří jsou aktivní ve znevýhodněných oblastech, by měly být splatné do šesti let. Během prvního roku od uzavření smlouvy by žadatelé mohli odložit splátky jistiny úvěru. Znevýhodněné oblasti definuje ministerstvo pro místní rozvoj. Podnikatelé v těchto oblastech by také mohli dostat dotaci do výše až čtyř procent úroků z komerčních úvěrů. O populistické rozhodnutí prý nejde Maximální hodnota úvěru by ale nesměla přesáhnout deset milionů korun. Podobně již dostávají podporu zemědělci, lesníci či potravináři prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Jurečka si nemyslí, že by šlo o populistická témata před volbami. „Diskutovali jsme to čtyři až pět měsíců," řekl ministr. Podle něj by nemohl vyslovit v následujících letech žádné téma, protože nějaké volby budou nyní po více let každoročně. Pokud by mu tyto návrhy neodsouhlasila koaliční rada, chystá se je předložit sám jako poslanec. Čtěte také: Počet živnostníků klesá, lidé se schovávají do „eseróček"

Autor: ČTK