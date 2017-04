Ministerstvo zahraničí dostalo zásilku s podezřelým bílým práškem

Na ministerstvo zahraničí dorazila zásilka s podezřelou látkou. Podle ministerstva byla odeslána z velvyslanectví ve Švýcarsku. Dle chemické analýzy se nejednalo o jed ani o drogu. Záležitost vyšetřuje policie.

Obálka s bílým práškemFoto: Shutterstock

Zásilka dorazila na ministerstvo 17. března jako služební pošta, kterou odeslala ambasáda ve Švýcarsku. "Obálka byla protržená a vevnitř byl bílý prášek," uvedla Lagronová. Pracovníci podatelny po odhalení prášku podle bezpečnostního protokolu zavolali ochrannou službu a policii, které prášek zajistily a nechaly analyzovat.

"Zjistilo se, že to není ani jed, ani žádná droga, ani žádná výbušnina, ale je to nějaký prášek, který má podle konzistence stahovat vlhkost," řekla Lagronová.

Ministerstvo podle ní kvůli události kontaktovalo velvyslanectví ve Švýcarsku. "Pracovnice, které poštu připravovaly, nám sdělily, že tam nic takového nedávaly. Takže se to zřejmě podle nich muselo poškodit na cestě, když to směřovalo do Prahy," řekla Lagronová. Záležitost nyní podle ní vyšetřuje policie, proto se nemůže k případu blíže vyjadřovat.

Velvyslanectví ve Švýcarsku se dostalo do zájmu médií kvůli nedávnému stažení ambasadora Karla Borůvky na ústředí. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) rozhodl o jeho stažení kvůli jednání Borůvkovy ženy Aleny, která v e-mailech a na sociálních sítích útočila na zaměstnance ministerstva, novináře nebo úředníky. Podle Zaorálka je takové chování nepřípustné, protože i manželka velvyslance reprezentuje Česko a je v podstatě součástí diplomatického sboru, protože velvyslanec na ni pobírá příspěvek k platu.

Vedení ambasády v Bernu dočasně převezme dosavadní Borůvkův zástupce Pavel Bednář.