Na 76 místech padl teplotní rekord, v Žatci bylo 22,8 stupně

Teplotní rekord pro 28. březen dnes padl na 76 měřicích stanicích, které fungují alespoň 30 let. Je to více než polovina stanic. Nejtepleji bylo v Žatci, kde naměřili 22,8 stupně Celsia. ČTK to řekl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nové rekordy s hodnotou alespoň 22 stupňů Celsia mají vedle Žatce další čtyři místa. V Doksanech bylo 22,7 stupně, v Kopistech 22,6 stupně, v Praze-Karlově 22,1 stupně a v Průhonicích vystoupila dnešní maximální teplota přesně na 22 stupňů Celsia.





