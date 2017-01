Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, nejméně od roku 1961

Praha - Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, což bylo o 115 méně než v roce 2015. Počet usmrcených byl nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Policisté loni zaznamenali nárůst obětí nehod v nákladních autech, klesl naopak počet usmrcených řidičů osobních aut, motocyklistů, cyklistů i chodců. Novinářům to dnes řekli šéf dopravní policie Tomáš Lerch a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Počet usmrcených osob je podle Lercha stále vysoký. Upozornil na to, že podle cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nemělo v roce 2016 na silnicích zahynout více než 465 lidí, přitom jich bylo o 80 více.

Podle ředitele dopravní policie snížení počtu tragických nehod zejména způsobily cílené preventivní kampaně a zvýšený zájem médií o dopravní problematiku. "Ukazuje se, že to má smysl," uvedl Lerch.

Za další faktory označil třeba lepší bezpečnostní prvky vozidel či to, že se začali lépe chránit chodci nebo cyklisté, kteří patří mezi nejohroženější skupiny. "Snížení počtu obětí je bez diskuse pozitivní. Určitě na tom má svůj podíl velká diskuse o bezpečnosti ve společnosti," komentoval statistiky vedoucí BESIP Martin Farář.

Podle Lercha se příliš nezměnila situace kolem mladých a nezkušených řidičů s krátkou praxí do pěti let. Na smrtelných dopravních nehodách se podílejí téměř 25 procenty. "Oproti jiným kategoriím je to opravdu vysoké číslo," řekl Lerch.

Počet tragických nehod loni klesl ve všech měsících roku s výjimkou března a října. Nejtragičtějším měsícem byl právě říjen, kdy zemřelo 62 lidí. O dva usmrcené méně policisté zaznamenali v červenci a srpnu.

Loni zemřelo 86 lidí při nehodách, kdy řidiči nepřizpůsobili rychlost stavu vozovky. Druhou nečastější příčinou tragických nehod bylo vjetí do protisměru, v 75 případech. Při kolizích, kdy se řidiči plně nevěnovali řízení, loni zemřelo 57 lidí.

Nejčastěji loni umírali řidiči osobních aut, ve 209 případech. Následovalo 111 usmrcených chodců, 91 spolujezdců, 59 motorkářů a 39 cyklistů. Ve všech těchto kategoriích počty usmrcených poměrně výrazně klesly.

Za loňský rok se v Česku stalo 98.864 nehod, což bylo meziročně o 5797 více. Jedním z důvodů vyššího počtu nehod je podle Lercha to, že se stále zvyšuje intenzita dopravy. Nejčastějším důvodem nehod v tuzemsku je dlouhodobě to, že se řidiči plně nevěnují řízení.

Při nehodách bylo loni těžce zraněno 2580 osob a lehce zraněno 24.501 lidí. Při haváriích vznikly škody za více než 5,8 miliardy korun. Podle Lercha loni klesl o 171 na 4373 počet nehod, kdy byli řidiči pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách zemřelo 52 lidí. Pod vlivem drog loni způsobili řidiči 251 nehod, umřeli při nich dva lidé.

Letos se chce policie podle Vondráška zaměřit na kontroly řidičů v místech, kde opakovaně porušují pravidla. Policisté chtějí být pravidelně na rizikových místech či nejvýznamnějších silnicích. Opakovat budou také každoroční bezpečnostní akce třeba o letních prázdninách a Velikonocích.

