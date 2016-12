Na cigáro? Jen před hospodu

Třináct let po Irsku by měl úplný zákaz kouření platit i v Česku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

Na výrazu ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) byla včera patrná úleva říznutá triumfem. Měl k tomu důvod. Poslanci včera posvětili protikuřácký zákon, a to v té téměř nejtvrdší podobě. Česká republika se tak od května příštího roku zařadí mezi evropské země s úplným zákazem kouření.

„Nejde tady o zákon proti kuřákům, jak ho rádi nazývají někteří jeho odpůrci, je to zákon proti zlozvyku zvanému kouření. Uvědomme si, že kouření přímo či nepřímo způsobuje každoročně v České republice smrt zhruba 18 tisíc lidí. Každý život, který tento zákon zachrání, stál a stojí za to úsilí zákon prosadit!" uvedl ministr.

Zákon ještě musí posoudit senát a podepsat prezident. Pokud tomu tak bude, tak si kuřáci nezapálí v žádné restauraci nebo baru, protože hostinští nebudou smět zřídit ani žádné kuřárny. Jediné kuřárny bude zákon tolerovat na letištích a v obchodních centrech.

Kolem protikuřáckého zákona se vedou bouřlivé debaty už dlouho, vlastně od roku 2013, kdy ministerstvo zdravotnictví normu poslalo do připomínkového zákona. Tyto debaty neutichly ani včera a řada hospodských svůj názor nezměnila ani včera. „Naprosto s tím nesouhlasím. Je to věc každého živnostníka, zdali má nebo nemá kuřáckou hospodu. Samozřejmě že tam, kde se vydává jídlo, by se kouřit nemělo, ale pivnice nebo bary? Je to přece nesmysl. Navíc jsme v demokratické zemi a každý člověk si může svobodně rozhodnout, kam by chtěl jít," řekl Martin John, majitel a provozní Klubu U Johna v Libouchci na Ústecku.

S podobnými argumenty přišel i šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten zákon považuje za další regulaci podnikání. „Osobně bych v normální situaci protikuřácký zákon klidně podpořil, ale v období úporné války vlády proti všem živnostníkům jsem nechtěl hlasovat pro další regulační a represivní opatření," vysvětlil ČTK Kalousek svůj postoj.

Nicméně i na straně hospodských jsou slyšet hlasy, které včera přijatý zákon tolik nehaní. „Je to fajn. Lidé mi nebudou kazit zdraví a ani ostatním nekuřákům. Na druhou stranu to přinese nemalé problémy, neboť se lidé budou hrnout ven za cigaretou a strážníci tak budou muset řešit více rušení nočního klidu," míní litomyšlský barman Martin Vytlačil.

Kromě cigaret zákon omezí i prodej alkoholu. Nově jej nebude možné koupit v automatech. Obecně je ale norma k alkoholu mírnější, než se původně čekalo. Ze zákona například vypadl požadavek, aby restaurace nabízely jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlacinější nápoj ve stejném objemu. Také jim nebude hrozit okamžité uzavření hospody, pokud se tam nacházejí podnapilí mladiství.