Na ČVUT začíná Týden vědy na Jaderce pro vybrané středoškoláky

Studenti středních škol začnou v neděli v rámci Týdne vědy na Jaderce bádat na jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Škola tak chce podpořit milovníky fyziky, matematiky, chemie a informatiky, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysoké školy. Pro zaregistrované účastníky je do pátku 23. června připraven program zajímavých přednášek a exkurzí.

Akce pro asi 180 vybraných středoškoláků navazuje na tradici Fyzikálního týdne, který se konal v letech 1999 až 2009. Letos jde o devatenáctý ročník. Kromě přednášek a exkurzí je na jeho programu hlavně vypracování samostatného miniprojektu na odborné téma a jeho prezentace na závěrečné studentské minikonferenci.

Letošní ročník je věnován Marii Curie-Skłodowské

Studenti se mohou seznámit s některými tématy vědeckého bádání v ČR, jako jsou například výzkum epilepsie ve 21. století nebo havárie v jaderné energetice. Součástí akce je výlet do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech, do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži či do nemocnice IKEM.

„Letošní ročník věnujeme 150. výročí narození Marie Curie-Skłodowské a ponese se v duchu jejího slavného výroku „Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku", uvedl Vojtěch Svoboda z katedry fyziky. Týden vědy na Jaderce středoškolákům přiblíží mimo jiné softwarové inženýrství, laserové technologie, aplikovanou mechaniku nebo jadernou chemii.

Pro účast na akci se zájemci museli předem registrovat. ČVUT letos pozvalo 180 studentů, kteří předložili doporučení od svého učitele chemie, fyziky nebo matematiky. Z jedné školy bylo přijato maximálně pět dětí, zapsat se mohli i čerstvě odmaturovaní. Studenti platí účastnický poplatek 500 korun, mimopražští pak i za ubytování.