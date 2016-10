Na Foru 2000 vystoupí patriarcha Bartoloměj nebo Kasparov

Paříž - Americká celebrita Kim Kardashianová v noci na dnešek SELČ v Paříži vyvázla bez zranění z ozbrojeného přepadení, při kterém přišla o šperky za několik milionů dolarů. Lupiči byli převlečeni do policejních uniforem. "Je ošklivě otřesená, ale fyzicky v pořádku," uvedla její mluvčí krátce poté, co manžel Kardashianové, zpěvák Kanye West, náhle přerušil svůj koncert v New Yorku kvůli "naléhavým rodinným důvodům".