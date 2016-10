Na houby ještě není pozdě, jsou jich plné lesy

Rakovník - „Lesy jsou plné hub i houbařů. Roste téměř všechno," prozradil Michal Polata, který se zabývá pěstováním i sběrem hub. Stará se také spolu s Vladimírem Bazikou o hřiby na Václavském náměstí v Kněževsi.

Od něj postupně přebírá plno znalostí o houbách. „Našel jsem bedly, suchohřiby, pravé hřiby. Na loukách a v osikách rostou křemenáče, méně v břízách. Objevuje se také hodně klouzků: sibiřský, kravský, pravý, obecný," ukazoval Michal Polata své voňavé úlovky v tržnici. Klouzků různých druhů tu měl plnou přepravku.

„Našel jsem také vzácné klouzky čistě bílé, mám za to, že je to klouzek sibiřský. Dlouho jsem ho neviděl. Je to opravdu rarita," pokračoval Polata. Jiné rarity zatím neobjevil, i když na jednu si přece jen vzpomněl. Nachází už asi pět let v lese nedaleko Kněževsi hřiby kováře. „Přišlo mi to normální, že tam rostou, jen jsem si myslel, že jsem si jich nevšímal. Před několika dny jsem tam potkal devadesátiletého pána. Vyprávěl mi o tom lese vše možné, protože tam chodí celá léta. Vzpomněl si, že hřib kovář tu roste tak posledních pět let. Vypadá to tedy, že jsem ho do toho lesa přinesl já, protože já tam chodím asi pět let. Jak se starám o hřiby v Kněževsi na náměstí, mohl jsem tam výtrusy přinést na bundě, stejně jako se dostaly kdysi do Kněževsi."

Tam do pátku hřiby ještě nerostly. Objevily se tam jen opěnka měnlivá a žampion zápašný. Pokud se vydáte do lesa, můžete kromě hřibovitých hub a bedel najít výbornou houbu slizáka mazlavého, kotrče.

Lesy jsou plné penízovek a také houbařů, jak potvrdil Michal Polata, proto raději vyrazil na Kralovicko. Houby mají v deštivém počasí ideální podmínky, proto hojně rostou například bedly, na které by jindy už bylo pozdě. Podle mykologů houby porostou, dokud neudeří mrazy. Pokud se vám do lesa nechce, můžete zajít do tržnice. Nabídka Michala Polaty je opravdu pestrá.

„Lidé houby kupují. Berou i ty, které by v lese nechali, například klouzky, protože tady mají jistotu, že jsou opravdu jedlé. Přicházejí sem i lidé, kteří se do lesa nedostanou," zkonstatoval Michal Polata.