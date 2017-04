Na internetu se objevilo zadání přijímaček. Cermat žádá okamžité stažení

Iniciativa Maturitní data - odtajněno dnes na internetu zveřejnila zadání jednotných přijímacích zkoušek, které se konaly ve středu. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) s tím nesouhlasí a vyzvalo iniciativu ke odstranění těchto testů z internetu. Pokud zadání ze stránek iniciativy nezmizí, bude Cermat zvažovat právní kroky, řekl mluvčí Cermatu Jan Pohanka.

Cermat se podle něj nebrání zveřejnění testů, ale chce tak učinit až po náhradních termínech, tedy po 12. květnu. Nevidí žádný veřejný zájem na tom, aby se tak stalo dříve.

"Jednotná přijímací zkouška je s ohledem na přenositelnost výsledků komplexem složeným až ze čtyř termínů, v nichž by podmínky konání měly být maximálně srovnatelné," napsal ČTK. Obává se, že by si jinak příští rok mnoho uchazečů chtělo počkat na náhradní termín, aby věděli, jaké asi budou mít testy.

Server aktualne.cz upozornil, že Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data - odtajněno dnes zadání zkoušek zveřejnil. Podle Botlíka se tajně ofocená či naskenovaná zadání objevila na internetu i po státních maturitách v minulých letech. Myslí si, že Cermat zvýhodňuje uchazeče, kteří si zadání umějí obstarat například díky kontaktům svých rodičů na školách nebo na internetu. Botlík proto Cermat vyzval, aby zveřejnil zadání z prvního termínu přijímaček, který se konal ve středu, a to do 15:00 dnešního dne. Cermat to udělat odmítl.

Pohanka upozornil, že se nedovoleným zveřejněním zadání testů porušuje autorské právo, které patří Cermatu. Z toho důvodu chce instituce zvážit, jak by se případně mohla proti tomuto zveřejnění právně bránit.

Jednotné přijímací zkoušky se letos konají poprvé. Ve středu byl první termín na čtyřleté obory, druhý bude ve středu 19. dubna. Na víceletých gymnáziích se budou zkoušky konat 18. a 20. dubna. Náhradní termíny jednotných zkoušek stanovilo ministerstvo na 11. a 12. května.