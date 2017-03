Na jihu Čech to vře. Zimola si prý staví dům za odměny podřízeného

Předložte faktury, vyzvali opoziční zastupitelé vedení Jihočeského kraje. Hejtman Jiří Zimola a jeho spolupracovníci si podle nich staví domy z peněz, které vyvedli z veřejných zakázek.

Čtyři chaty na dohled lipenské přehrady. Jedna pro hejtmana Jiřího Zimolu (na snímku), druhá pro jeho náměstka Jaromíra Slívu a třetí pro šéfa Jihočeských nemocnic Martina Bláhu. Právě tohle poklidné bydlení rozbouřilo jednání jihočeských zastupitelů.

Opoziční zastupitelé včera obvinili vedení kraje, že si domy staví z peněz, které předtím vyvedli z Jihočeských nemocnic.

„Je tu tedy závažné podezření, že se stavba domů na Lipně financuje z odměn z nemocnic, které jsou navíc neúměrně vysoké," zaznělo z úst zastupitelů z ODS, KDU-ČSL a Koalice pro Jižní Čechy.

PRÉMIE 7,2 MILIONU

Odměny podle nich inkasuje předseda představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Martin Bláha, který ke stavbě chat poskytl pozemek. Ročně si prý na odměnách vydělá až 7,2 milionu korun. „Bláha je uměle přeplácený, aby mohl stavby zaplatit," řekl předseda jihočeské ODS Martin Kuba.

Panuje podle něj také podezření, že se některé práce na chatách mohly odehrát v rámci krajských veřejných zakázek.

Zimola je momentálně v zahraničí. Před časem ale uvedl, že v projektu lipenského rekreačního objektu nepochybil a vše může doložit. Bláha se zase hájil tím, že velkou část jeho příjmu tvoří zisky ze soukromého podnikání. Martin Kuba nicméně včera uvedl, že si Bláha touto cestou mohl vydělat podle účetní závěrky jen 15 tisíc korun měsíčně. Hejtman i jeho náměstek by proto měli všechna podezření okamžitě vyvrátit.

ZÁHADNÉ VIDEO

Kritika zazněla i ze strany koaličních partnerů z hnutí ANO, které chce na příštím zasedání krajské rady otevřít diskusi o personálních změnách v nemocnicích i ve výši odměn.

Kauza rekreačních objektů hýbe krajskou vládou už několik dní. Odstartovalo ji video „Kmotr JČK", které se objevilo na internetu. Zveřejnil ho neznámý autor, který vystupoval pod přezdívkou Jack Moon. Autor videa naznačoval, že je jihočeský hejtman zapletený do podivných machinací s veřejnými zakázkami a že z nich má pro sebe peníze – například na stavbu nového domu.

Video šlo ale ještě dál. Zimola měl podle něj také mít informace od bezpečnostní agentury. Několik dní předem věděl třeba o chystaném policejním zátahu v sídle pražské Technické správy komunikací. Podle autora videa byl také zapletený do uplácení.

ZIMOLA: JE TO PODVRH

Tvůrce videa ve svém příspěvku uvedl, že informace pocházejí z emailové korespondence, kterou spolu Zimola s Bláhou používali. Zprávy sice byly zašifrované, neznámému autorovi se prý ale podařilo prolomit jejich zabezpečení. Žádná konkrétní konverzace ale na videu není, v komentářích o ní mluví jen autor. Nyní už navíc příspěvek na serveru YouTube není.

Zimola video označil za podvrh. „Je to vymyšlené od A do Z," prohlásil před časem. Trestní oznámení nicméně nepodal, protože by tím údajně autora motivoval k dalším útokům.

Chaty u Lipna se podle ČTK probíraly také na sjezdu sociální demokracie v Brně. Právě tam se objevily informace, že Zimolovi staví domek Bláha. Celá stavba je na něj také napsaná. To hejtman a jeho spolupracovník vysvětlují úsporou nákladů. Na tiskové konferenci, kterou kvůli tomu svolali, Bláha uvedl, že stavební řízení čtyř identických domů je jednodušší, když všechno vyřizuje jeden člověk.

Bláha k tomu pak dodal, že pozemek by byl pro něj příliš velký, proto ho rozdělil a navrhl svým známým, aby si nechali postavit čtyři identické domky. Jedním z těchto známých byl právě Zimola.

Hejtmanův stranický kolega a současně ministr vnitra Milan Chovanec ale věc na lehkou váhu nebere. Chystá se prověřit minimálně podezření, že někdo vynášel informace od policie. „Pan ministr požádal policejního prezidenta, aby se tímto podezřením pečlivě zabýval, a předpokládá, že stejně bude postupovat i Generální inspekce bezpečnostních sborů," řekla serveru Echo24 mluvčí ministerstva vnitra Lucie Nováková.