Na Klárově bude dnes happening proti zákonu o sociálním bydlení

Na dnešní odpoledne je svolaná demonstrace na pražském Klárově proti zákonu o sociálním bydlení. Happening svolala iniciativa Mít svůj domov, která kritizuje předlohu zákona vypracovanou ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle iniciativy zákon ohrožuje desítky tisíc lidí, kteří můžou skončit na ulici nebo v nových ghettech. Návrh ve středu projedná vláda.

Happening Platformy pro sociální bydlení nazvaný Chovali se dobře, od Mikuláše však dostanou chudobu proběhl 5. listopadu na pražském Staroměstském náměstíFoto: Deník/Martin Divíšek

Součástí dnešního happeningu bude odhalení pomníku dětem bez domova. Podle iniciativy Mít svůj domov žije v Česku na ubytovnách, v azylových domech či v ústavech asi 18 tisíc dětí.

Iniciativa Mít svůj domov zastřešuje organizace na pomoc lidem v tísni a odborníky na sociální problematiku. Na současné podobě návrhu zákona se iniciativě nelíbí, že norma neukládá obcím povinnost zapojit se do systému sociálního bydlení. Kritizuje také, že předloha neobsahuje harmonogram, do kdy musí být vyřešena bytová nouze nejzranitelnějších skupin osob. Iniciativa rovněž prosazuje vznik úřadu, který by byl zodpovědný za regulaci sociálního bydlení.

Přijetí zákona o sociálním bydlení má současná vláda ve svém programu. Původně měl platit od letošního ledna. Kvůli neshodám koaličních politiků se přípravy protáhly. Počítá se s platností od ledna 2018. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil normu za jednu z deseti priorit kabinetu pro zbytek volebního období.