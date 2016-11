Na konci listopadu do Česka přijede srbský prezident Nikolić

Praha - V příštím týdnu bude v České republice o něco větší zima než obvykle a bude i častěji sněžit. Další tři týdny budou už teplotně průměrné a s menším množstvím srážek. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Po celé sledované období od 7. listopadu do 4. prosince by neměla průměrná týdenní teplota přes den klesnout pod tři stupně nad nulou, naopak v noci může být kolem minus tří stupňů Celsia.