Jak posílit demokracii v nejisté době. V Praze začne konference Forum 2000

Když v srpnu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek zahajoval recepci českých velvyslanců a významných představitelů našeho veřejného života v Černínském paláci, zakončil svou řeč výzvou Jděte a komunikujte. Nic ho necharakterizuje lépe. Je to muž slova, rád čte, vede dialog, hovoří s politiky i lidmi. Jako lídr ČSSD je ale odhodlán vše přetavit do činů. O svých plánech mluví zapáleně a s vervou. Na rozdíl od mnoha svých kolegů z různých stran má velkou přednost – za 2O let ve vysoké politice na něm neulpělo jediné korupční podezření.