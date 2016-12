Praha - Na ministerstvu zdravotnictví asi skončí dvě odborné náměstkyně, které podléhají státní správě. Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) po prvním dni v úřadu požádal státního tajemníka o redukci počtu odborných náměstků. Podle návrhu na takzvanou systemizaci, kterým se má už příští týden zabývat vláda, by měly skončit náměstkyně pro majetek a mezinárodní věci Lenka Taie Kolaříková a náměstkyně pro strategie Lenka Ptáčková Melicharová.

Ministerstvo zdravotnictví. Ilustrační fotoFoto: Deník/Kořínková Eva

Stabilitu a kontinuitu měl odborníkům na ministerstvech zajistit služební zákon, který vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) prosadila jako jednu ze svých priorit. Podle Ptáčkové Melicharové je ale tímto návrhem princip státní správy popírán. "Vláda ukazuje, jak se dá služební zákon pošlapat a obejít. Myslím, že navržené změny jsou účelové," řekla náměstkyně. Státní tajemník ministerstva jí prý dnes změny nedokázal zdůvodnit.

Ludvík podle serveru Lidovky.cz nepočítá ani s pokračováním náměstkyně Taie Kolaříkové. "Pan ministr si mě pozval včera, kdy ještě nebyl ani jmenován ve funkci, a sdělil mi, že ve čtvrtek končím. Nemám vůbec přicházet do zaměstnání a mám rovnou nastoupit do fakultní nemocnice Vinohrady, kde už mě čeká pan ředitel a mám připravený plat," řekla serveru Kolaříková. Ludvík ji prý vyzval, aby kancelář předala Romanu Prymulovi, bývalému řediteli královéhradecké nemocnice. Agendu by měl mít na starosti náměstek pro legislativu Radek Policar.

Odvolání Prymuli

Bývalého ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové Prymulu odvolal Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD) letos v červnu kvůli konfliktu zájmů. Hlavním důvodem podle ministerstva byla skutečnost, že "v pozici ředitele veřejné fakultní nemocnice inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed s. r. o., kterou vlastnila a zřejmě doposud vlastní jeho dcera". Prymula tvrzení ministerstva odmítl s tím, že se bude bránit právní cestou.

Nový ministr už při svém nástupu oznámil, že redukci počtu náměstků navrhne, neboť chce s úsporami v resortu začít u svého úřadu. Dnes řekl, že státnímu tajemníkovi nastínil svoji představu a požádal ho o prověření této možnosti. "Já nevelím lidem, kteří jsou ve státní službě. Požádal jsem tajemníka o jeho názor, jestli by nešlo strukturu zefektivnit. Konečné rozhodovací slovo bude mít vláda," řekl Ludvík. Na dotaz redakce, zda mají konkrétní úředníci skončit, řekl, že během středečních neformálních rozhovorů, které s náměstky měl, mohlo dojít k nepochopení. "Včera (ve středu) jsem ještě nevystupoval v roli ministra, bylo to nedorozumění," uvedl.

Podle informací redakce je ale navržená změna rozpočtově neutrální, protože budou zavedena podobná dvě místa. Navíc úřad by měl v loňském roce i letos vracet miliony korun, které nevyčerpal na personální náklady.

Na ministerstvu dnes skončil také ředitel odboru komunikace Jan Štoll, odchází rovněž mluvčí Ladislav Šticha. Oba nahradí bývalá mluvčí úřadu Štěpánka Čechová, která byla nyní tajemnicí politické náměstkyně Lenky Tesky Arnoštové (ČSSD).