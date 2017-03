Na pražské náplavce plánují hotel či byty. Vykoupí město pozemek?

Na smíchovské náplavce u železničního mostu má vyrůst hotel. Nyní jsou ve hře i byty. S nimi nesouhlasí Praha 5 a náměstkyně primátorky Petra Kolínská, která navrhuje pozemek vykoupit.

Procházka po smíchovské náplavce je poblíž železničního mostu rázně ukončena. Podél Vltavy se nedá dojít až pod most kvůli plotu, kterým je obehnán pozemek u spojení s druhým břehem. Na ploše vysypané kamením, která vede k řece, měl vyrůst hotel.

Majitel parcely už pro tento záměr získal souhlas památkářů a stavební povolení. Nyní se však zdá, že investor svůj záměr změnil. „Místo hotelu chce stavět byty," řekla Pražskému deníku náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení).

„O záměru postavit tam bytový dům nic nevím," sdělil projektový manažer stavby na nábřeží Kamil Kocourek. Podle Kolínské však investor stavby, společnost Jablonec Property Holdings, požádal o změnu územního plánu, kterou se má v pondělí zabývat vedení magistrátu.

Nová podoba náplavky?

Proti změně se staví Kolínská i Praha 5. „Kdyby byl na náplavce bytový dům, jeho obyvatelé nebudou chtít, aby se u něj cokoli provozovalo," míní zastupitelka a předsedkyně výboru pro územní rozvoj Prahy 5 Zuzana Hamanová (bez pol. přísl.).

Zároveň by se bytový dům mohl odrazit i na podobě náplavky. Zatímco u hotelu by byla v přízemí pro veřejnost otevřená restaurace, u bytovky by mohly být garáže či zeď proti povodním. Pokud by mělo dojít k zástavbě území, tak by Hamanová dávala přednost hotelu před byty.

Místo stavby prostor pro relaxaci

Podle náměstkyně primátorky je jakákoli zástavba v tomto místě nevhodná. „Město by mělo pozemky vykoupit a zřídit tam místo pro relaxaci Pražanů. Veřejně přístupná nábřeží jsou velkou hodnotou, kterou musíme chránit," uvedla Kolínská. Na kolik by mohl odkup pozemků od soukromého majitele hlavní město vyjít, není zatím známo. Pokud by však prostor patřil městu, měl by sloužit pro odpočinek stejně jako zbytek náplavky.

Hotel či bytový dům není prvním investorským záměrem na parcele vedle železničního mostu. Uvažovalo se o výstavbě administrativní budovy. Jejím autorem byl významný francouzský architekt Jean Nouvel, jenž je podepsán i pod domem Zlatý Anděl v centru Smíchova. Tehdejší investor však neměl pro stavbu dostatek peněz, a tak pozemek prodal.