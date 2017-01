Na nové hale se propadla střecha. Sportovci stihli včas utéct

Česká Třebová - Večerní Českou Třebovou zněly sirény. Krátce před jednadvacátou hodinou tu došlo ke zřícení střechy na nově postavené sportovní hale Na Skalce. Zrovna tu probíhal florbalový turnaj dorostenecké kategorie, událost se naštěstí obešla bez zranění. "Všichni stačili včas utéct," uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda s tím, že na místo vyjely tři posádky zdravotníků.

Panika. Jediné slovo vystihuje, co se v sobotu večer v nové sportovní hale událo. Byla plná florbalistů a fanoušků. Aby ne, místní sportovci se konečně dočkali sportoviště. „Po čtrnácti letech konečně DOMA. Přijďte se podívat!" zval na víkendový turnaj klub FbK Orlicko-Třebovsko.

Čtěte také: Po pádu ze střechy domu na nábřeží v Praze zemřel muž

Měla to být velká premiéra! Sportovní halu za necelých 57 milionů korun nechal postavit Pardubický kraj. Zkolaudována byla teprve na začátku ledna. Víkendový turnaj tam byl první událostí, kterou mělo završit nedělní slavnostní otevření za účasti hejtmana Martina Netolického. Ten tam nakonec byl už v sobotu večer. Na místo se vydal krátce po zřícení střechy.

„Propadlo se asi třicet metrů čtverečných střechy. Jsem přesvědčený, že střechy tohoto typu musí třicet, čtyřicet centimetrů sněhu unést. Budu se velmi pečlivě zajímat o to, co se tady stalo. A pokud se prokáže chyba, pokud je to šlendrián, budu trvat na potrestání," uvedl hejtman na místě pro Deník. Kolaudaci provázely podle něj jen komplikace s požárními předpisy, ty se ale podařilo odstranit. S nosnou konstrukcí prý problémy nebyly.

Podle svědků se střecha začala drolit, začaly se sypat kusy polystyrenu, až se následně propadla celá střecha. „Hala je na rekonstrukci," konstatoval hejtman.

Prohledávání místa

Obrovské štěstí je, že všichni stihli i přes zmatek a paniku včas utéct!Na místě jsou hasiči, záchranáři, kriminalisté… Jejich úkolem bude nyní zjistit, co se stalo. "Příčinu zatím neznáme. Na místě je šest jednotek hasičů, čekáme na psovoda, který místo prověří termokamerou," řekl operační důstojník krajských hasičů.

Událost okamžitě začala plnit sociální sítě. "Provalila se celá střecha a jsou probořené i boky haly. Takže na odpis," informoval na facebookové stránce Roman Roun. "Zkolabovala střecha a zřítila se do prostoru haly. Všichni účastníci jsou naštěstí v pořádku. Turnaj je zrušen a všichni míří do svých domovů," doplnil informace Lukáš Novák.

Čtěte také: Karvinou otřásla obrovská rána. Propadla se střecha zdejší školy