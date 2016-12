První auta vyjela na otevřenou dálnici D8, u Prackovic s omezením

Ústí nad Labem - Úderem 16.40 hodin spustili běžný provoz na dálnici D8. Prvních třicet aut vjela na úsek přes České středohoří za čtyřmi policejními vozy.

Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří byl zprovozněn pro běžnou dopravu. První auta na něj vjela za policejními vozy před 16:45. Kvůli nestabilnímu podloží na trase v Českém středohoří je u prackovické estakády provoz sveden na jeden ze dvou mostů, potížemi by se měla zabývat v pondělí vláda.

Ještě před zprovozněním silničáři měnili dopravní značení, u všech vjezdů na nový úsek hlídala policie. Původně zprovoznění odhadovali na zhruba 18:00, nakonec se to podle Rýdla podařilo rychleji.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nevyloučil to, že by se nestabilní úsek mohl v budoucnu uzavřít úplně. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je ale dálnice bezpečná, nemá informace o tom, že by byl důvod dnes otevřený úsek zcela uzavřít. Slavnostního otevření se účastnila řada českých a německých politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, který v projevu kritizoval takzvané zelené aktivisty. Stavba 94 kilometrů dlouhé dálnice D8 trvala 32 let.

Na úseku D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi je devatenáct mostů a dva tunely o délce 620 metrů a 270 metrů. Nejdelším mostem je prackovická estakáda, která je dlouhá 554 metrů. Dálnice, která propojuje Prahu, Ústí nad Labem, Drážďany a Berlín byla plánována už v třicátých letech minulého století. Začala se stavět až v roce 1984. Na prvním části z Řehlovic na okraj Trmic vyjeli řidiči koncem osmdesátých let. Spolu s přivaděčem od Bystřan, tvořil obchvat Teplic. Termínů dokončení bylo několik, ale od roku 2001 se žádný z nich nepodařilo splnit, zpoždění se protáhlo na 32 let. Na objízdných trasách přes České středohoří a po silnici I/30 podél Labe způsobila neúměrná dopravní zátěž řadu tragických dopravních nehod, problémy s hlukem, exhalacemi nebo otřesy.

