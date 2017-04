Na Pražském hradě byly postaveny nové kontrolní přístřešky

Český velvyslanec ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karel Borůvka se musí do konce dubna vrátit do České republiky, ačkoli jeho standardní čtyřleté působení velvyslanců vyprší až v létě příštího roku. Lidovým novinám (LN) řekl, že je to kvůli komunikaci jeho manželky Aleny na sociálních sítích. S postupem nadřízených nesouhlasí. Napsal to dnes server Lidovky.cz.