Na řadě míst se koná vinobraní, začíná i na Pražském hradě

Praha - Na několika místech Česka dnes mohou lidé ochutnávat víno a burčák při tradičních vinobraních. Druhým dnem se oslavy vína konají ve Znojmě a v Litoměřicích, v Mělníku a na Pražském hradě začnou dnes. Degustace vín je připravena i pro návštěvníky hradu a zámku Staré Hrady na Jičínsku, kde se uskuteční Valdštejnské slavnosti vína. Vše kolem vína se bude točit i v Roudnici nad Labem, kde lidé mohou vybírat nejen z široké nabídky vína a burčáku, ale i kulturního programu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Lidé, kteří zavítají za vínem na Pražský hrad, musí ale počítat s bezpečnostními opatřeními. Kvůli nim si nebudou moci letos prohlédnout zahrady sousedící s Lumbeho vilou, v níž bydlí prezident Miloš Zeman, ani produkční zahrady, jejichž návštěva byla lákadlem předešlých ročníků.

Podle doporučení prezidentské kanceláře by se návštěvníci vinobraní měli raději vyhnout vnitřnímu areálu Hradu a neměli by přinášet větší zavazadla. Na akci, které potrvá do neděle, mohou vstoupit od Jízdárny Pražského hradu nebo od Letohrádku královny Anny. Ti, kteří se tím nenechají odradit, mohou na Hradě ochutnat čerstvou hroznovou šťávu vylisovanou na replice historického ručního lisu či moravský burčák. Těšit se mohou i na degustaci vín v Míčovně a prodejní ochutnávku českých potravin značek Klasa a Regionální potravina od více než 30 výrobců.

Při vstupu do areálu Pražského hradu musí lidé od začátku srpna počítat se zdržením kvůli bezpečnostním kontrolám. Vojáci a policisté kontrolují příchozím například batohy. Pražský hrad označuje kontroly za namátkové a zaměřené hlavně na to, aby do areálu nemohly být proneseny například větší zbraně. Podle zástupců Hradu je to kvůli bezpečnosti turistů. V srpnu byly u bočního vchodu z Hradčanského náměstí kvůli kontrolám také nainstalovány dva bezpečnostní rámy.