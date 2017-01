Na romské žáky jsou ve vzdělávání stále kladeny nízké nároky.

Praha - Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo ministerstvo školství. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje mohou být zkresleny subjektivním přístupem ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole.

Romští žáci. Ilustrační fotoFoto: ČTK/Zavoral Libor

Počty romských žáků s ohledem na program, podle kterého se vzdělávají, se zjišťovaly počtvrté. Podruhé byly zapojeny všechny školy. Používá se definice, podle níž je za Roma považován ten, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka tohoto etnika považuje okolí. Ředitelé nespojují údaje s konkrétními žáky, poskytují jen odhady za celou školu.

Základní školy v ČR v aktuálním školním roce navštěvuje 33 858 Romů, což je 3,7 procenta z celkového počtu 906 tisíc žáků. Bezmála 29 tisíc z nich, tedy 85,4 procenta, se učí podle běžných osnov. Je to o 0,5 procentního bodu více než ve školním roce 2015/2016.

Ministerstvo školství uvedlo, že se celková situace romských žáků v českém vzdělávacím systému mírně zlepšila. Počet Romů vzdělávaných podle plánů s nižšími nároky se meziročně snížil o 221 na 4318. Klesá i celkový počet dětí, které mají kvůli LMP upravené učivo. V aktuálním školním roce jich je 13 983, zatímco loni 14 810. Podíl Romů v této skupině žáků tak nyní činí 30,9 procenta, loni to bylo 30,6 procenta.

Údaje, které mají svědčit o úspěšnosti zapojování romských dětí do běžných základních škol, jsou každoročně předkládány Výboru ministrů Rady Evropy. Vyplývá to z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR, který v roce 2007 konstatoval nepřiměřeně časté posílání romských dětí do bývalých zvláštních škol.

Evropská komise Česko dlouhodobě kritizuje za nepřiměřeně vysoký podíl Romů, kteří se neučí kompletní učivo na ZŠ. Přetrvávající potíže konstatovala i vládní zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2015.

Na prvním stupni se děti s LMP od září 2016 vzdělávají podle individuálních plánů, nikoliv podle samostatné přílohy ke vzdělávacímu plánu pro ZŠ, která byla zrušena. V přechodném období podle ní mohou dokončit své vzdělání žáci na 2. stupni.

Lze tak rozlišit situaci na různých stupních ZŠ. Mezi žáky s upravenými výstupy používanými na 1. stupni je 26,2 procenta Romů. Příslušníci této menšiny tvoří 34,9 procenta žáků vzdělávaných podle přílohy. "Tento rozdíl může významněji indikovat pozitivní změnu v přístupu k diagnostice romských dětí, kdy je jim při selhávání v počáteční fázi základního vzdělávání méně často stanovena diagnóza LMP," uvedlo ministerstvo.

K dalšímu snižování podílu romských dětí zařazovaných mimo hlavní vzdělávací proud by měl vedle lepší diagnostiky přispět povinný poslední rok předškolního vzdělávání a lepší financování podpory pro žáky, kteří ji k úspěchu ve škole potřebují.

