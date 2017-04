Na Ruzyni zpřísňují bezpečnostní opatření. Kufr vám budou moci otevřít i násilím

/VIDEO/ Cestující na Letišti Václava Havla by měli od letošního května počítat s mnohem častějšími kontrolami svých zavazadel. Důvod? Nově budou moci pracovníci bezpečnostní kontroly otevřít tašku i namátkově kvůli hledání výbušnin nebo stopách po nich. Může tak dojít i ke kontrole zavazadla, které nic podezřelého neveze.

Ruzyně se nový bezpečnostním opatřením připojí k dalším mezinárodním letištím, které už namátkové kontroly provádějí. Cestující se již s podobnými opatřeními mohou setkat například v Německu, Rakousku, Belgii či Švýcarsku.

„Kontrola stop po výbušninách není na letištích nic nového, ve světě se používá již desítky let a i my ji aktivně využíváme během bezpečnostních kontrol. Abychom se však mohli srovnávat s nejbezpečnějšími letišti Evropy, je potřeba bezpečnostní opatření neustále zlepšovat a reagovat na aktuální situaci," vysvětlil zavedení nového postupu člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti Milan Špaček.

Důvodem jsou mimo jiné vzrůstající počty cestujících, které Letiště Václava Havla přepraví. „Je nutné na tyto provozní změny reagovat i zefektivňováním bezpečnostních procesů," dodal Milan Špaček.

Co to znamená pro cestující? Ti by se měli připravit na to, že v případě kontroly dostanou zavazadlo zpět s páskou s upozorněním, kterou bude zapečetěno. Uvnitř kufru navíc najdou zprávu o jejím průběhu a dále instrukce k případnému dalšímu postupu.

Jaký mít zámek?

Problém mohou mít především ti, kteří nezabezpečí zavazadlo zámkem s tzv. TSA (jsou označeny černým diamantem). Ten mohou specialisté otevřít bez poškození. Řešením je obalit kufr fólií, pořídit kryt nebo použít visací zámku, který lze snadno přeštípnout.

V případě, že se do kufru příslušní pracovníci nebudou moci dostat, mohou použít i násilí. Pokud při otevírání zavazadlo poškodí, vrátí se k majiteli vybaveno ochrannou fólií a stahovacímu pruhy s logem Letiště Praha. V takovém případě musí cestující nahlásit škodu na přepážce reklamací v cílové destinaci a vyřídit do sedmi dnů písemnou reklamační žádost.

Kontrola pod dohledem kamer

Vlastní kontrola zavazadla probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. To vše na specializovaném pracovišti pod stálým dohledem kamer a ke každé kontrole bude vedena přesná evidence.

„Celý proces otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a znovuuzavření zavazadla trvá okolo 10 minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Odbavení a bezpečnostní kontroly osob se tedy tento postup nijak nedotkne," uvedl Špaček, podle kterého se už nyní takto kontrolují desítky zavazadel denně.

Nové opatření prý nijak neovlivní délku bezpečnostní kontroly cestujícího.