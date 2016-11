Na sedmi místech lidé volí nová zastupitelstva, zájem o volby mají

Praha - V šesti obcích a v pražské městské části Nedvězí dnes lidé volí nová zastupitelstva místo těch, která se z nějakých důvodů rozpadla, nejčastěji byly na vině rozepře jejich členů. Po 14:00 odvolila zhruba polovina obyvatel v Kroučové na Rakovnicku, Hradcích na Českobudějovicku, Bradáčově na Táborsku a v Josefově na Sokolovsku. V Čichalově na Karlovarsku, Újezdu u Plánice na Klatovsku a v Nedvězí jich přišlo méně. Čas ještě mají do 22:00.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tereza Vaisová

Podle zjištění ČTK v žádné z volebních místností komisaři neznamenali žádné problémy nebo stížnosti.

Do nynějších voleb se přihlásilo celkem 108 kandidátů, zvoleno bude 39 z nich. Noví zastupitelé budou zvoleni na dva roky do řádných komunálních voleb. Výsledky zveřejní Český statistický úřad v noci na neděli na volebním webu.

Kroučov na Rakovnicku je bez usnášeníschopného zastupitelstva od května. Z pětičlenného zastupitelstva v obci zůstaly jen starostka a místostarostka. Ostatní postupně rezignovali kvůli časovému vytížení, jedna zastupitelka odcestovala dlouhodobě do Británie. Dnes do 15:00 odevzdalo svůj hlas novým zastupitelům 100 z 208 voličů.

Padesátiprocentní účast odpoledne zaznamenali i v Hradcích na Českobudějovicku, Bradáčově na Táborsku nebo v Josefově na Sokolovsku, kde kandiduje nejvíce uskupení ze všech obcí, na pěti kandidátních listinách je 45 lidí. V Josefově s 360 obyvateli tak kandiduje každý osmý.

"Zatím to vypadá hodně dobře, o volby je velký zájem. Konečná účast se těžko odhaduje, ale pokud to bude takhle pokračovat, mohlo by to být až k 70 procentům," řekla zapisovatelka volební komise v Josefově Lenka Spišaková.

Vedle toho v Čichalově na Karlovarsku doufají, že se volební účast dostane k 50 procentům, dvě hodiny po poledni přišlo k volebním urnám kolem 25 procent lidí, řekla Miluše Mulačová z volební komise. Zhruba stejný podíl lidí podle pracovnice městského úřadu odvolil i v pražské části Nedvězí. V Újezdu u Plánice na Klatovsku odvolilo ve zhruba stejnou dobu 35 z 90 voličů.