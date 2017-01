Na setkání chartistů zazněla i kritika odklonu od lidskoprávní agendy

Praha /FOTOGALERIE/ - V pražské Lucerně se v sobotu u příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 sešli její signatáři a další disidenti, kteří sehráli klíčovou roli při její organizaci. Na konferenci nazvané Charta vlastníma očima, která předchází večerní oslavě, zazněly nejen vzpomínky na okolnosti vzniku a fungování této opoziční iniciativy, ale i kritika současné české vlády, že se odklání od aktivní ochrany lidských práv v zahraničí.

Odklon kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) od prosazování lidskoprávní agendy kritizoval v úvodu sobotní konference filozof a bývalý poslanec i senátor Daniel Kroupa. Na český stát podle něj přešlo dědictví, podle kterého dlouhodobě obhajoval lidská práva. „Teprve u poslední vlády jsme svědky toho, že stát z důvodu obchodních zájmů se tohoto dědictví zřekl," uvedl.

Program byl rozdělen do čtyř částí

Kroupa připomněl, že Charta 77 a disent by nemohly existovat bez podpory ve svobodném zahraničí, kde se zajímali o dění v Československu. „Jestli z toho vyplynul nějaký závazek, je to pokračovat ve stejném duchu vůči všem případům neuznávání lidských práv ve světě," řekl. Společnost by měla tlačit na to, aby se Česko do role aktivního účastníka boje o lidská práva vrátilo, uvedl.

Moderátorka konference Petruška Šustrová rozdělila její program na čtyři části. Týkají se o zdrojů Charty 77, samizdatu a vztahu chartistů se zahraničím. „Volba byla trochu omezená tím, kdo je ještě naživu a k nějaké věci se může ještě vyjádřit," řekla Šustrová.

Vzpomínkový večer se bude konat v Lucerně

Poslední panel se jmenuje "Charta a dějiny". „Charta v dějinách účinkovala a do dějin vstoupila, tak to bylo třeba nějak popsat a zhodnotit," uvedla Šustrová. S průběhem konference je spokojená. „Je tu plno, lidé musejí hledat místa, když přijdou. Je to hrozně příjemné, alespoň pro mě," řekla.

Vyvrcholením programu sobotního setkání chartistů a disidentů bude vzpomínkový večer v Mramorovém sále pražské Lucerny. Vystoupí na něm například písničkáři Dáša Vokatá nebo Jaroslav Hutka, projevy pronesou bývalí mluvčí Charty 77 Dana Němcová, Tomáš Hradílek nebo Alexandr Vondra. Recitovat se budou básně Ivana Martina Jirouse.

Do ledna 1990 se Chartě přihlásilo 1800 lidí

Charta 77 byla společenstvím lidí usilujících o lidská práva, začala se utvářet při soudním procesu s hudebníky kolem kapely The Plastic People of the Universe.

Její iniciátoři se poprvé sešli 10. prosince 1976, prvními mluvčími byli bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka. Mezi Vánocemi a Novým rokem své podpisy pod text Charty 77 připojilo 242 signatářů. Do ledna 1990 se k ní přihlásilo přes 1800 lidí.

