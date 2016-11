Na silnicích na horách se tvoří námraza a ledovka

Zlín - Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska se tvoří námraza a ledovka. Jsou ošetřené kamennou drtí a sjízdné jen se zvýšenou opatrností. S opatrností je sjízdná i silnice z Bystřice pod Hostýnem na Troják na Kroměřížsku. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ilustrační foto.Foto: Městská policie

Pro Zlínský kraj platí až do dnešního poledne výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před náledím a na horách i před možnou tvorbou sněhových jazyků.

V kraji je oblačno až zataženo. Na Zlínsku dopravu ztěžuje místy silný vítr, v ostatních okresech fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Podle meteorologů by odpoledne měla při delším slunečním svitu stoupnout nejvýše na plus dva stupně. Vítr by podle předpovědi měl během dne slábnout.

Silnice ve vyšších polohách Jesenicka místy namrzají

Silnice ve vyšších polohách Jesenicka dnes ráno místy namrzají. Silničáři inertním posypem ošetřili například úsek Rejvíz - Horní Údolí i vozovky v Travné, Zálesí a Nových Vilémovicích. Zbylé silnice Jesenicka jsou převážně holé a vlhké. V ostatních částech Olomouckého kraje jsou cesty většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro Olomoucký kraj platí až do dnešního poledne výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před náledím a na horách i před možnou tvorbou sněhových jazyků.

V kraji je polojasno až skoro zataženo. Na Olomoucku dopravu ztěžuje místy silný vítr, v ostatních okresech fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia. Podle meteorologů by odpoledne měla stoupnout nejvýše na plus tři stupně a na horách na minus tři stupně. Vítr by podle předpovědi měl během dne slábnout.

Na Vysočině je jasno, silnice zůstaly suché

Silnice v kraji Vysočina jsou dnes ráno suché, silničáři nemuseli přes noc vyjíždět a nehlásí žádné problémy, řekl krajský dispečer Roman Hubený.

"Silnice jsou holé, s mrazem nemáme žádné problémy," uvedl Hubený.

Podle Jaroslava Hintermüllera z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích bylo na území kraje Vysočina celou noc jasno a teploty se pohybují od mínus pěti do mínus osmi stupňů. "Během dne zůstane jasno. Teploty se budou pohybovat okolo mínus dvou stupňů," uvedl Hintermüller.

Silnice ve středních Čechách mohou ráno místy namrzat

Silnice ve středních Čechách mohou dnes ráno místy namrzat, řidiči by měli být opatrní. Obezřetnost je na místě hlavně na mostech nebo v lesních úsecích. Většina silnic v regionu je ale bez omezení sjízdná, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

K opatrnosti cestáři nabádají například na silnicích druhé a třetí třídy na Kolínsku, Kutnohorsku, Kladensku, Rakovnicku, Nymbursku a v okolí Prahy. Na Kolínsku a Kutnohorsku by motoristé měli jet opatrně i po hlavních tazích, jako jsou silnice I/2, I/12 nebo I/38.

Teploty v regionu se ráno pohybují od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. Na většině území je skoro jasno, srážky nejsou hlášeny.

Na Prachaticku a Českokrumlovsku se vyskytují mrznoucí mlhy

Řidiči na Jihočeských silnicích si dnes musí dát pozor na Českokrumlovsku a na Prachaticku, kde se vyskytují mrznoucí mlhy. Silničáři jsou v terénu celou noc. Všechny silnice v kraji jsou ale sjízdné ze zvýšenou opatrností, řekla mluvčí silničářů.

"Nejhorší situace je ve vyšších polohách Českokrumlovska a Prachaticku, kde se vyskytují mrznoucí mlhy a náledí. Všechny silnice jsou ale ošetřené chemickým nebo inertním posypem," uvedla. V terénu přes noc bylo kolem 60 vozů z 200. Na území Jihočeského kraje není podle mluvčí hlášena žádná nehoda, která souvisí s počasím.

To se bude během dne měnit, v průběhu dopoledne se vyjasní a v kraji bude dnes jasno až skoro jasno. Teploty se budou pohybovat od mínus jednoho do dvou stupňů Celsia. Na horách může být až mínus pět stupňů," Jaroslav Hintermüller z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.