Mapa čmoudilů je celostátní. Neudává, ukazuje na nešvar

Ostrava - Bolatice? Hlučínská ulice = Kouřová ulice! Bohuslavice? Člověk si nemůže ani vyvětrat na noc! Opakovaně… Tato upozornění se objevila v zásadě hned se spuštěním nové verze aplikace Čistý komín upozorňující na neekologické způsoby topení.

Ilustrační snímekFoto: Deník

„Čistý komín 2.0 umožňuje přidávat čmoudily na mapu okamžitě prostřednictvím chytrých telefonů. Vzhledem k tomu, že je nyní používá většina populace, rozhodli jsme se pro tento krok," vysvětlila Anna Plošková z ostravské neziskové organizace Čisté nebe usilující o zlepšení ovzudší.

Stará aplikace 1.0 byla navržená jen pro Moravskoslezský kraj. „V prvních čtyřech měsících po spuštění se na mapě objevilo na 600 čmoudilů. Výrazně na to poukazovali lidé na Opavsku," uvedl další představitel neziskovky Andreas Triandafilu s tím, že verze 2.0 je už rozšířena na celou republiku.

Jakkoli se to tak může jevit, Čisté nebe ji nebere jako „bonzáckou" záležitost. „Není to udavačský web. Naopak, poukazuje na nešvar, který tady skutečně existuje, což je podle našeho mínění správné. Slušný člověk se na mapu čmoudilů nedostane," tvrdili Plošková a Triandafilu. Samozřejmě, někteří majitelé domků s prašnými kotli, na něž okolí poukazovalo, se vztekali. „Zůstalo ale jen u vyhrůžek právními kroky, které nakonec nikdo nepodnikl. Místo toho se nám ozval obyvatel ze Staříče abychom smazali jeho souseda, protože se mezitím polepšil, přestal okolí obtěžovat kouřem z komína," líčili zástupci neziskovky Čisté nebe.

Jak správně topit

Ti nově do aplikace přidali i rady, jak na čmoudily upozorňovat, jak správně topit či žádat o dotace na „čisté" kotle. Své zkušenosti zde představili starostové (a další k tomu jsou vyzýváni). Marek Kaniok z Pražma například už dobře ví, kdo a kde v obci nevhodně topí. A od nového roku dostane na tyto lidi bič v podobě novely zákona o ochraně ovzduší počítající s přísnějšími postihy pro majitele domů, kteří pálí odpadky či uhelné kaly.

„Čisté nebe je prezentováno jako měkký nástroj sloužící k osvětě. Ale vrtá tím jen do malých lidí, kteří jsou často starší a zvyklí celý život topit tak, jak topí. Na problém fabrik znečišťujících ovzduší ve velkém nepoukazuje," podotkl obyvatel Vratimova, jenž provozuje šest let starý kotel a obává se, že na něj nedostane revizi. Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí kraje Marek Bruštík kontroval faktem, že díky výměně 4000 kotlů v regionu za nové neuniklo do vzduchu až 400 tun prachu.