Na Šumavě lze očekávat vytrvalý déšť a zvýšení hladin řek

V noci na neděli by mohly stoupat hladiny toků na jihu a západu Čech, upozorňují hydrometeorologové. Na horní Otavě nelze vyloučit druhý povodňový stupeň, byť na krátkou dobu. Jinak by hladina Otavy měla místy dosahovat nejnižšího, prvního stupně. Na Šumavě meteorologové předpovídají od dnešního odpoledne vytrvalý déšť, silný vítr by se měl uklidnit až k večeru.

dnes 16:38 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Radek Pavlík

Dnes odpoledne by mohl západní až jihozápadní vítr, kromě východu a jihovýchodu Moravy, ještě zesilovat. Na západě Moravy a ve Slezsku vítr zesílí až později odpoledne. Večer začne vítr od západu slábnout a vnoci na neděli bude vát vítr už jen mírný. Dnes i v neděli předpověď upozorňuje na déšť v celém povodí horní Vltavy. Na Šumavě, zejména v centrální vrcholové části, bude déšť trvalý a intenzivní. Od dneška do nedělního večera by zde mohlo napadnout až 35 milimetrů. V nejvyšších partiích Šumavy může déšť přechodně přecházet do sněžení. Nenechte si ujít: Vyšetřování havárie v Unipetrolu skončilo, návrh žaloby má státní zástupce Zejména kvůli dešti se zvednou hladiny toků v jihozápadních Čechách. Na horní Otavě bude vzestup umocněn táním sněhu. V noci na neděli i v neděli hydrometeorologové očekávají na Otavě první stupeň povodňové pohotovosti, nelze vyloučit ani druhý. U ostatních toků je pravděpodobnost dosažení povodňového stupně malá. Přečtěte si: Zabiják od Krejčíře hlídal gangstera ve skutečnosti i ve filmu

Autor: ČTK