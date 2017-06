Na tísňovou linku se senioři obrací kvůli týrání i šmejdům

/INFOGRAFIKA/- Odpírání pití, zakazování návštěv či přivazování k posteli. To jsou jen některé z forem týrání, které se dějí v seniorských a pečovatelských domovech. Na tyto závažné problémy upozornilo sdružení Život 90.

Seniorka. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Týrání v domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) a v nemocnicích. Problém, o kterém se na veřejnosti téměř nehovoří. S prolomením tohoto tabu nyní přišlo občanské sdružení Život 90, které seniorům pomáhá. „Nechceme dělat skandál, nám jde o to, aby se o tom vedla diskuze, že se to děje a proč," říká ředitel sdružení Život 90 Jan Lorman.

Kde začíná hranice omezování svobody

Podle odhadů může jít o 5 až 20 procent případů, kdy jsou senioři v domovech fyzicky či psychicky týraní nebo vystaveni jiné formě bezpráví. Přesné údaje ale neexistují. Senioři jsou totiž často v takových zařízeních drženi v izolaci, nemohou si zavolat o samotě či jsou jim odepřeny návštěvy, a tedy se nemají jak svěřit.

Otázkou také je, kde začíná hranice omezování svobody. Lorman uvádí příklad, kdy dá pečovatelka starému člověku pití na takové místo, aby na něj z postele nedosáhl. Anebo pro případ, aby nespadl, je přivazován k posteli či jsou mu podávána sedativa. „Je to týrání? Podle mě už ano," dodává ředitel sdružení.

Jedna z možností, jak se senior může se svým trápením svěřit, je linka Senior telefon, kterou provozuje právě Život 90. Za loňský rok na ní zaznamenali zaměstnanci sdružení více než 33 tisíc hovorů, z toho téměř tisícovka se týkala týrání, v 585 případech si volající stěžovali na domácí násilí. Počet hovorů přitom na lince každoročně stoupá. Organizace tato čísla uveřejnila pár dní před tím, než si svět připomene Den proti násilí na starých lidech, který připadá na 15. června.

Nově se šmejdi vydávají za zástupce církve

Jeden z těch nejpalčivějším, ale i nejaktuálnějších problémů, se kterým se senioři nyní také na linku obracejí, jsou takzvaní šmejdi, tedy podvodníci, kteří seniorům vnucují zboží, jež je často předražené. Za první čtvrtletí letošního roku zaevidovali zaměstnanci linky už 112 takových případů.

„Šmejdi vymýšlí nové a nové praktiky, protože ty staré jsou už známé," konstatuje vedoucí Senior telefonu Magdalena Pavlíčková s tím, že v poslední době jde hlavně o případy, kdy se šmejdi vydávají za zástupce církve. Takto se ohlásili už v bytech seniorů v Praze, Kladně a Mladé Boleslavi. Pavlíčková ale varuje, že se mohou šířit i do jiných měst.

Smlouvu lze uzavřít i vyjádřením souhlasu po telefonu

A jak vypadá takové ohlášení v praxi? Nejprve starého člověka telefonicky zkontaktuje zpravidla žena a představí se jako zástupce jedné nejmenované církve, domluví si schůzku, do bytu ale přijdou už muži, zazvoní a jakmile za nimi zaklapnou dveře, tak seniorovi oznámí, že z církve nejsou, ale přišli mu nabídnout za velmi výhodnou cenu sadu hrnců.

Jak Pavlíčková upozorňuje, senioři se mohou stát obětí podobného podvodu, aniž by si přitom takzvaného šmejda pustili přímo do bytu. „Málokdo ví, že uzavřít smlouvu lze i vyjádřením souhlasu po telefonu. V takovém případě má ale člověk možnost do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit," vysvětluje. Důležité je provést to ale včas, písemně a uchovat si potvrzení o odeslání. S konkrétní žádostí o pomoc se senioři mohou obrátit přímo na Senior telefon, který je bezplatný a funguje nonstop na telefonním čísle 800 157 157.