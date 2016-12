Na Univerzitě Karlově se připravuje nové pojetí výuky češtiny

Praha - Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se připravuje nové pojetí výuky českého jazyka. Vedoucí týmu Stanislav Štěpáník se inspiroval Hejného metodou výuky matematiky. Motivem ke změně pro něj byl neuspokojivý stav výuky češtiny na českých školách, řekl. Výsledkem výzkumu by měla být za tři roky odborná monografie, případná příprava učebnic bude trvat déle.

Z předchozích výzkumů vyplynulo, že pro děti je český jazyk jedním z nejméně oblíbených předmětů. „Chápou ho jako zbytečně složitý a nepraktický," řekl Štěpáník.

Odborníka inspirovala Hejného metoda

Vedle práce na pedagogické fakultě také vyučuje češtinu na pražském Gymnáziu Přípotoční. Současná výuka podle něj nevede k očekávaným výsledkům. „Vidíme, že komunikační schopnosti maturantů i dalších žáků jsou nevyhovující," poznamenal.

Hejného metoda výuky matematiky ho inspirovala konstruktivistickým přístupem, kdy žáci sami vytvářejí poznatky na základě porovnávání nových informací se svými původními představami.

Na ZŠ je počet hodin dostatečný

Výzkum se zaměří na možnost využití předchozí jazykové znalosti dětí, které český jazyk při komunikaci denně používají. „Zkoumáme, co je dítě schopno s jazykem dělat na této dětské, nevědomé úrovni, jak tomu rozumí," řekl.

Na základních školách je podle něj počet hodin dostatečný, ale spíše než na komunikační dovednosti se důraz klade na gramatiku. Mohlo by se to změnit, pokud by byly vhodně nastaveny jednotné přijímací zkoušky, které se budou poprvé plošně konat na jaře 2017. „Některé učitelky totiž říkají, že určité jevy teď probírají do hloubky právě kvůli přijímacím zkouškám," řekl.

Slovensko je s inovací výuky mateřského jazyka dál

Na středních školách podle něj přetrvává upřednostňování literární výchovy před jazykovou a komunikační stránkou. „Je to dané i nedostatečným počtem hodin, na některých gymnáziích se čeština učí jen tři hodiny týdně. Stojí za tím také velký objem učiva a to, že na rozdíl od cizích jazyků se čeština učí v celé třídě. To je pro češtináře náročné," dodal Štěpáník.

Na výzkumném projektu, který by mohl změnit samotný obsah vyučování češtiny, jeho tým spolupracuje s Pedagogickou univerzitou v Krakově a Prešovskou univerzitou. Slovensko je podle něj v inovacích pojetí výuky mateřského jazyka o hodně dál.