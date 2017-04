Na velikonoční silniční provoz v ČR dohlédne přes tři tisíce policistů

O Velikonocích na silniční bezpečnost v Česku dohlédne zhruba 3000 policistů. Zaměří se zejména na hlavní tahy a kritická místa. Budou kontrolovat plynulost provozu a dodržování předpisů, především zákaz požívání alkoholu či drog před jízdou. Novinářům to v úterý řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Před rokem o velikonočních svátcích zemřelo sedm lidí, což bylo meziročně o čtyři méně.

Dopravní kontrola. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Černý

Podle Lercha jsou Velikonoce z hlediska bezpečnosti jedním z nejrizikovějších období celého roku. Lidé o prodlouženém víkendu cestují častěji, mnohdy na delší vzdálenosti, a zároveň narůstá doprava na hlavních tazích. „Na silnice se vracejí řidiči, kteří celou zimu nejezdili," doplnil Lerch.

Policisté budou na silnicích od středy

Podle Lercha také začíná motorkářská sezona a rizikový bývá i zvýšený pohyb chodců a cyklistů na silnicích, kteří patří mezi nejohroženější. Podle šéfa dopravní policie jsou rizikové také teplotní změny. Přes den bývá například přes deset stupňů nad nulou, v noci naopak teplota klesá k bodu mrazu, což mění vlastnosti vozovky a brzdnou dráhu aut.

Policisté budou na silnicích od středy, kdy začne celostátní dopravní akce každoročně vyhlašovaná policejním prezidentem. Policisté budou zejména na hlavních tazích až do pondělí. „Naším cílem je být vidět na silnicích a pomoci ke zklidnění a plynulosti provozu," uvedl Lerch. K akci se na silnicích druhých a třetích tříd připojí policisté v krajích, kteří se mimo jiné zaměří na kontroly požití alkoholu.

Řidiči by se o Velikonocích měli na cestu připravit

Podle policejních statistik se během loňských Velikonoc stalo 712 nehod, z toho u 64 případů hrál roli alkohol. Ze sedmi tragických nehod bylo nejčastější příčinou nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, a to ve čtyřech případech. Za letošní první čtvrtletí zemřelo n českých silnicích 110 lidí, což je pro dané období nejméně za téměř půl století.

Podle Lercha by se řidiči o velikonočních svátcích měli na cestu pečlivě připravit. Aby předešli tragickým následkům, tak si mají trasu naplánovat, připravit si časovou rezervu, nespěchat a odpočinout si, když budou unavení. Sledovat by měli také dopravní zpravodajství. Chodci nebo cyklisté by zase měli používat reflexní prvky a ochranné pomůcky.