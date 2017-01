Na víkend zvou i níže položené sjezdovky a desítky kilometrů stop

Praha - Na tuzemských horách jsou před víkendem pro lyžaře ideální sněhové podmínky. Sjezdovky jsou v provozu i v níže položených oblastech, které jindy mívají potíže s nedostatkem sněhu. Desítky kilometrů upravených stop jsou připravené pro běžkaře. Podle předpovědi meteorologů má být navíc do konce týdne na horách slunečné počasí s teplotami pod bodem mrazu. Některé lyžařské areály by rády nabraly další pracovníky, ale zájemců o tuto práci není dost.

Krkonošské sjezdovky nabízejí až dvoumetrovou vrstvu sněhu. Prakticky všechna střediska jsou připravena pro víkendový nápor lyžařů také v Orlických, Jizerských a Krušných horách. Stejně i na Šumavě, provozovatelé skiareálu na Lipně chtějí zájem návštěvníků podpořit tím, že jím provedou živého velblouda a lamu.

Zalyžovat si lidé mohou také v Jeseníkách a Beskydech, kde na upravených svazích leží desítky centimetrů sněhu. Dvě desítky sjezdovek jsou otevřeny na Vysočině a podmínky pro lyžování hodnotí správci zdejších zimních areálů jako nejlepší za poslední léta. Ve středočeských areálech o víkendech nestíhají půjčovny lyží a mají plně vyčerpanou kapacitu. I na jižní Moravě je možné si zalyžovat na víc než půlmetrové vrstvě sněhu.

Chybí pracovníci

Ve Zlínském kraji si někteří provozovatelé stěžují na nedostatek vhodných pracovníků. "Do všech profesí bychom přijali dva až tři lidi. Chybí nám obsluha vleků, rolbaři, lidé do půjčovny i instruktoři do lyžařské školy, kterých bychom vzali hned i pět," uvedl třeba provozovatel Ski areálu Troják v Hostýnských vrších Jakub Juračka. Lyžařská škola na Trojáku je vyprodaná na dva víkendy dopředu.

Pro běžkaře je upraveno například 80 kilometrů tras v okolí Černé hory a Pece pod Sněžkou a další desítky kilometrů jinde v Krkonoších. "Jsou pro ně úplně úžasné podmínky. Upravené jsou běžecké tratě, které se roky nedělaly," řekl náčelník lanovky v Harrachově Milan Goč.

Stopy jsou připravené také v Jizerských a Krušných horách, na Šumavě, v Českém ráji nebo v Českém lese na Domažlicku. Kolem Nového Města na Moravě jich vede 150 kilometrů. V Krkonoších v lavinových katastrech stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice, v Jeseníkách druhý stupeň.

