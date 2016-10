Na Vítkově byli oceněni vojáci, za záchranu života i za sport

Praha - Podle dvou pětin Čechů by se příští prezidentkou Spojených států měla stát Hillary Clintonová. Naopak jejího republikánského soupeře Donalda Trumpa by v Bílém domě rádo vidělo 14 procent obyvatel ČR. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Američané budou nového prezidenta vybírat 8. listopadu.