Na volby v příštím roce počítá rozpočet s částkou 1,9 miliardy Kč

Praha - Volby a příspěvky státu politickým stranám by si měly v příštím roce vyžádat ze státního rozpočtu 1,9 miliardy korun. Je to o téměř 800 milionů korun víc, než předpokládá letošní státní rozpočet. Politické strany by si měly rozdělit asi 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Voliče i strany čekají v příštím roce volby do Poslanecké sněmovny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zabezpečení voleb má v příštím roce vyjít na 691 milionů korun. Na úhradu volebních nákladů je vyčleněno 674 milionů a na příspěvky stranám a hnutím 546 milionů korun. Nárok na stokorunový příspěvek za hlasy ve sněmovních volbách mají strany, které překročily 1,5 procenta platných hlasů. Strany, které se příští rok dostanou do Sněmovny, budou také dostávat desetimilionový příspěvek na činnost. Nárok na tuto dotaci budou mít i strany, které se do Sněmovny sice nedostanou, ale jejichž volební zisk překročí tři procenta hlasů. Příspěvek bude ale nižší. Roční příspěvek stranám na mandát poslance a senátora se podle schválené novely zákona o sdružování v politických stranách od příštího roku zvyšuje z dosavadních 855.000 korun na 900.000 korun. Minulý týden vybrali voliči nová krajská zastupitelstva, o tomto víkendu rozhodli o obměně třetiny Senátu. Na tyto volby a příspěvky stranám vyčlenil letošní rozpočet 1,1 miliardy korun. Celkové výdaje na volby loni představovaly 49,5 milionu korun, z toho asi 22 milionů se týkalo vypořádání z předchozího roku. Loni se konaly ve čtyřech termínech pouze volby nové, opakované a dodatečné do zastupitelstev obcí. Politickým stranám a hnutím stát loni vyplatil 483,2 milionu korun. Bylo to méně než v roce 2014, kdy obdržely celkem téměř 531 milionů, protože stát jim tehdy navíc vyplácel peníze za evropské volby.

Autor: ČTK