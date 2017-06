V čele ANO bude ve středních Čechách Babiš. Pilný na Vysočině kandidovat nebude

/VIDEO/ Satelit VZLUSAT-1. Přesně tak se jmenuje zcela první česká technologická nanodružice ve vesmíru. V pátek ji na oběžnou dráhu do výšky 500 kilometrů vynesla indická raketa v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími 29 nanodružicemi. Ve vesmíru by měly vydržet několik let