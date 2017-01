Na západě a severu Čech bude silný vítr, hrozí závěje i ledovka

Praha - V Čechách a na severní Moravě bude v pátek foukat silný vítr, který v západní části Čech může dosáhnout až síly orkánu. Napadne i další sníh, z něhož bude vítr tvořit na silnicích závěje a jazyky. Při smíšených nebo mrznoucích srážkách se může ojediněle tvořit i ledovka, v pátek večer také náledí nebo zmrazky, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vítr bude v Čechách zesilovat ve druhé části noci na pátek. Na západě a severozápadě Čech budou nárazy větru i v nižších polohách dosahovat místy rychlosti až 110 kilometrů v hodině a na hřebenech hor přes 130 kilometrů v hodině. Na ostatním území Čech a na severní Moravě bude vítr o něco slabší, místy tam dosáhne rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 110 kilometrů. V pátek v podvečer má vítr podle meteorologů slábnout.

V západní polovině Čech současně napadne do pátečního rána další sníh, a to od pěti do 15 centimetrů. Na horách se může sněhová pokrývka zvýšit o 25 centimetrů.

V kombinaci se silným větrem se budou v Karlovarském, částečně v Plzeňském a Ústeckém kraji tvořit i v nižších polohách sněhové jazyky a závěje. Na ostatním území se budou tvořit sněhové jazyky a závěje zejména ve vyšších polohách, doplnil ČHMÚ.

