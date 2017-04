Na západě Čech může v noci napadnout i několik centimetrů sněhu

Vlnící se studená fronta přinese dnes v noci do Česka déšť, který bude v polohách nad 600 metrů přecházet ve sněžení. Nejvydatnější srážky meteorologové předpovídají pro západ Česka.

Místy se tam může vytvořit i několikacentimetrová sněhová pokrývka. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Déšť bude přes Českou republiku přecházet od západu. Nejvydatnější srážky mohou podle meteorologů očekávat od druhé poloviny noci do středečního dopoledne především v Karlovarském kraji, na Tachovsku a Domažlicku.

"Srážky budou přecházet postupně ve sněhové a v časných ranních hodinách se bude sněžení na severozápadě Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji vyskytovat již v polohách nad 600 metrů nad mořem, přechodně i v polohách nižších," upozorňuje ČHMÚ.

Od dnešní půlnoci do středečního poledne by ve vyšších polohách mohlo napadnout od čtyř do osmi centimetrů nového sněhu. Meteorologové očekávají, že sníh bude na zemském povrchu ihned odtávat. V případě intenzivnějších srážek a na podchlazeném povrchu se však může na některých místech vytvořit i několikacentimetrová sněhová pokrývka.