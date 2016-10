Na změnu času se lze připravit – jezte zdravě, pohybujte se venku

Mladá Boleslav - Změna letního času na zimní není jen faktickou změnou, tedy přeřízením hodinových ručiček. Mnohdy je to i velká rána pro lidský organismus. Jak jste se s tím vyrovnáte?

RENATA NEKOLOVÁ, zakladatelka Linky důvěry SOS v Mladé BoleslaviFoto: Lucie Růžková

Noc na neděli bude o hodinu delší. Ve tři hodiny ráno posuneme ručičku zpět na druhou hodinu, což znamená, že si zítra můžeme přispat. Jenže, mnoho lidí tuto změnu zrovna nevítá s nadšením.

A co na to odborníci? Boleslavský deník se na několik otázek zeptal jedné z nejpovolanějších – Renaty Nekolové z Linky důvěry SOS Mladá Boleslav, jíž navštěvují klienti nejen z psychickými problémy.

„Každý člověk má jinou „vnitřní výbavu" a biologické rytmy nejsou schopny den ze dne reagovat u mnoha lidí stejně přiměřeně. Týká se to především lidí, kteří trpí nějakými zdravotními problémy ať psychickými nebo fyzickými, a dále oslabených a labilnějších osob," vysvětluje Renata Nekolová. Upozorňuje však, že zdravotní, ale také další negativní dopady na sobě vlivem změny času mohou pociťovat i jedinci, kteří se považují za zdravé.

„Změny mohou vyvolávat určité potíže, které si takoví lidé nemusí dávat do souvislosti se změnou času. Jde například o zhoršený spánek – spánkový deficit, koncentraci, únavu, ale hrozí i riziko infarktu," konstatovala.

Více nehod, sebevražd

Podle Renaty Nekolové je dokázáno, že se v tomto období zvyšuje počet dopravních nehod, úrazů či sebevražd.

Na změnu času se však lze částečně připravit, a to zdravým životním stylem, či dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu. U každého ale záleží na jeho možnostech. Doporučuje také snížení příjmu kofeinu a alkoholu, častější odpočinek během dne a postupné posouvání doby spánku.

„Dle zkušeností z našeho pracoviště lidé snášejí lépe změnu z letního času na zimní. V naší ordinaci přibývají klienti většinou v jarním a podzimním období. Pokud potřebují pomoci, doporučujeme konzultaci s lékařem, případně psychoterapii," hodnotí Renata Nekolová.

A jaký má ona sama názor na změnu času? Osobně by byla pro změnu letního času na zimní. „Je to ale jen můj osobní názor, protože jsem „sova". Rozhodně nejsem pro změny času, protože v této hektické a náročné době plné stresu určitě nikomu na zdraví nepřidají a zdraví by mělo být pro každého na prvním místě," dodává.